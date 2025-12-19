Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Минфин России утвердил минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28% с 1 января 2026 года, в частности стоимость 0,5 литра водки составит 409 рублей, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Также, согласно тексту документа, минимальная стоимость с 2026 года 0,5 литра бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов с выдержкой не менее трех лет, будет составлять 605 рублей, а коньяка, виски, произведенного из дистиллятов с выдержкой не менее трех лет, - 755 рублей. В 2025 году минимальная розничная цена за 0,5 литра водки составляет 349 рублей, бренди - 472 рубля, а коньяка - 651 рубль. Кроме того, как следует из другого приказа Минфина, с 2026 года установлена новая минимальная закупочная цена на этиловый спирт. Так, минимальная закупочная цена (без учета акциза и НДС) на этиловый спирт из произведенный из непищевого сырья, и денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и непищевого сырья ‎(за исключением биоэтанола) установлена в размере 84 рублей за 1 литр. В обоих документах отмечается, что они вступают в силу с 1 января 2026 года, но не ранее чем по истечении 10 дней со дня их официального опубликования, и действуют по 31 декабря 2031 года включительно.
бизнес, минфин, водка
Экономика, Бизнес, Минфин, водка
18:58 19.12.2025
 
Минфин утвердил минимальную розничную цену водки с 1 января

Минфин утвердил минимальные розничные цены на алкоголь крепостью выше 28% с 1 января

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкКонвейерная линия по производству водки
Конвейерная линия по производству водки. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Минфин России утвердил минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28% с 1 января 2026 года, в частности стоимость 0,5 литра водки составит 409 рублей, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также, согласно тексту документа, минимальная стоимость с 2026 года 0,5 литра бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов с выдержкой не менее трех лет, будет составлять 605 рублей, а коньяка, виски, произведенного из дистиллятов с выдержкой не менее трех лет, - 755 рублей.
В 2025 году минимальная розничная цена за 0,5 литра водки составляет 349 рублей, бренди - 472 рубля, а коньяка - 651 рубль.
Кроме того, как следует из другого приказа Минфина, с 2026 года установлена новая минимальная закупочная цена на этиловый спирт. Так, минимальная закупочная цена (без учета акциза и НДС) на этиловый спирт из произведенный из непищевого сырья, и денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и непищевого сырья ‎(за исключением биоэтанола) установлена в размере 84 рублей за 1 литр.
В обоих документах отмечается, что они вступают в силу с 1 января 2026 года, но не ранее чем по истечении 10 дней со дня их официального опубликования, и действуют по 31 декабря 2031 года включительно.
