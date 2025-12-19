Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес
Бизнес, Экономика
06:37 19.12.2025
 
Аптеки предложили расширить перечень медизделий, подлежащих маркировке

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) обратилась в Минпромторг с предложением расширить перечень медицинских изделий, которые подлежат маркировке - в список предлагают добавить ингаляторы, термометры, ирригаторы и дарсонвали, соответствующее письмо ассоциация направила на имя замминистра Екатерины Приезжевой, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В целях предупреждения случаев фальсификата, а также снижения рисков для жизни и здоровья потребителей, предлагаем расширить перечень медизделий, подлежащих обязательной маркировке, включив в него следующие позиции: ингаляторы ... термометры ... ирригаторы ... дарсонвали", - говорится в письме.
В ассоциации отметили, что использование немаркированной и фальсифицированной продукции, которая не отвечает стандартам качества или техническим условиям, создает серьезную угрозу для потребителей.
Так, например, применение поддельных ингаляторов может снизить эффективность лечения и привести к ухудшению состояния здоровья: некачественные материалы вызывают аллергические реакции и раздражение дыхательных путей. Несертифицированные термометры не могут гарантировать точные измерения температуры - а это критично для детей.
Контрфактные ирригаторы часто встречаются в интернет-магазинах, отмечается в письме. А такие устройства, в свою очередь, должны соответствовать особым требованиям, потому что его детали работают в условиях высокого давления. Использование поддельных или несертифицированных дарсонвалей влечет ряд рисков: такие устройства могут иметь нестабильный ток, перегреваться, вызывать ожоги или электрические разряды.
 
