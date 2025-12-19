Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР растут после выхода решения ЦБ Японии - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251219/atr--865699694.html
Фондовые индексы АТР растут после выхода решения ЦБ Японии
Фондовые индексы АТР растут после выхода решения ЦБ Японии - 19.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР растут после выхода решения ЦБ Японии
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром поднимаются после выхода итогов декабрьского заседания Банка Японии и статистики | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T08:40+0300
2025-12-19T08:40+0300
экономика
рынок
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
япония
shenzhen composite
hang seng index
nikkei 225
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром поднимаются после выхода итогов декабрьского заседания Банка Японии и статистики по инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.15 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 0,42% - до 3 892,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,09%, до 2 467,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,63%, до 25 660 пунктов. Австралийский S&amp;P/ASX 200 рос на 0,47% - до 8 628,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,13%, до 49 555 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,86%, до 4 028,84 пункта. Инвесторы оценивают решение Банка Японии на декабрьском заседании, которое было обнародовано ранее в пятницу. Регулятор принял решение повысить учетную ставку до уровня около 0,75%, что стало максимальным показателем за 30 лет. Кроме того, были опубликованы данные по инфляции в стране. Так, по итогам ноября годовая инфляция в Японии замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее.
https://1prime.ru/20251209/smi-865348811.html
азиатско-тихоокеанский регион
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_112:0:3968:2892_1920x0_80_0_0_3076e08c80a6715b78fc2437a6ef8544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, япония, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЯПОНИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nikkei 225
08:40 19.12.2025
 
Фондовые индексы АТР растут после выхода решения ЦБ Японии

Биржи АТР растут на итогах заседания ЦБ Японии и статистики по инфляции

© AFP / Toru YamanakaТабло Токийской фондовой биржи
Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Табло Токийской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Toru Yamanaka
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром поднимаются после выхода итогов декабрьского заседания Банка Японии и статистики по инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.15 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 0,42% - до 3 892,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,09%, до 2 467,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,63%, до 25 660 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,47% - до 8 628,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,13%, до 49 555 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,86%, до 4 028,84 пункта.
Инвесторы оценивают решение Банка Японии на декабрьском заседании, которое было обнародовано ранее в пятницу. Регулятор принял решение повысить учетную ставку до уровня около 0,75%, что стало максимальным показателем за 30 лет.
Кроме того, были опубликованы данные по инфляции в стране. Так, по итогам ноября годовая инфляция в Японии замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее.
Государственные флаги России и Японии - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
СМИ выяснили позицию Японии по использованию российских активов
9 декабря, 08:16
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регионЯПОНИЯShenzhen CompositeHang Seng IndexNikkei 225
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала