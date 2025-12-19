https://1prime.ru/20251219/atr--865699694.html

Фондовые индексы АТР растут после выхода решения ЦБ Японии

Фондовые индексы АТР растут после выхода решения ЦБ Японии - 19.12.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР растут после выхода решения ЦБ Японии

19.12.2025

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром поднимаются после выхода итогов декабрьского заседания Банка Японии и статистики по инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.15 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 0,42% - до 3 892,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,09%, до 2 467,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,63%, до 25 660 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,47% - до 8 628,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,13%, до 49 555 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,86%, до 4 028,84 пункта. Инвесторы оценивают решение Банка Японии на декабрьском заседании, которое было обнародовано ранее в пятницу. Регулятор принял решение повысить учетную ставку до уровня около 0,75%, что стало максимальным показателем за 30 лет. Кроме того, были опубликованы данные по инфляции в стране. Так, по итогам ноября годовая инфляция в Японии замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее.

