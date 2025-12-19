https://1prime.ru/20251219/bank--865717906.html

Банк России чрезмерно осторожен в оценке инфляции, считает эксперт

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России чрезмерно осторожен в оценке инфляции, отчасти этим можно объяснить снижение ключевой ставки всего на 0,5 процентного пункта - до 16%, сказал РИА Новости заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку и опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. "Банк России проявляет чрезмерную осторожность в оценке инфляции, что, может быть в какой-то степени помогло обосновать снижение ключевой ставки всего на 0,5 процентного пункта - до 16%, а не на более значимую величину", - считает Абрамов. По его словам, простой расчет индекса потребительских цен показывает, что цифру в 5,8% будет очень трудно превысить. При условии, если декабрьская инфляция не будет выше, чем в ноябре. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что замедление темпов роста экономики в текущем году - это осознанные действия со стороны правительства и ЦБ. Они направлены на снижение инфляции. По его словам, инфляция по итогам 2025 года составит 5,7-5,8%, а рост ВВП - 1%. Позже он допустил, что инфляция по итогам года может оказаться на уровне 5,6%. Регулятор в сообщении по итогам заседания совета директоров заявил, что по итогам 2025 года инфляция ожидается ниже 6%.

