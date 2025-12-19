Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России чрезмерно осторожен в оценке инфляции, считает эксперт - 19.12.2025
Банк России чрезмерно осторожен в оценке инфляции, считает эксперт
Банк России чрезмерно осторожен в оценке инфляции, считает эксперт - 19.12.2025, ПРАЙМ
Банк России чрезмерно осторожен в оценке инфляции, считает эксперт
Банк России чрезмерно осторожен в оценке инфляции, отчасти этим можно объяснить снижение ключевой ставки всего на 0,5 процентного пункта - до 16%, сказал РИА... | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России чрезмерно осторожен в оценке инфляции, отчасти этим можно объяснить снижение ключевой ставки всего на 0,5 процентного пункта - до 16%, сказал РИА Новости заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку и опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. "Банк России проявляет чрезмерную осторожность в оценке инфляции, что, может быть в какой-то степени помогло обосновать снижение ключевой ставки всего на 0,5 процентного пункта - до 16%, а не на более значимую величину", - считает Абрамов. По его словам, простой расчет индекса потребительских цен показывает, что цифру в 5,8% будет очень трудно превысить. При условии, если декабрьская инфляция не будет выше, чем в ноябре. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что замедление темпов роста экономики в текущем году - это осознанные действия со стороны правительства и ЦБ. Они направлены на снижение инфляции. По его словам, инфляция по итогам 2025 года составит 5,7-5,8%, а рост ВВП - 1%. Позже он допустил, что инфляция по итогам года может оказаться на уровне 5,6%. Регулятор в сообщении по итогам заседания совета директоров заявил, что по итогам 2025 года инфляция ожидается ниже 6%.
россия, финансы, рф, александр абрамов, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Александр Абрамов, Владимир Путин
14:47 19.12.2025
 
Банк России чрезмерно осторожен в оценке инфляции, считает эксперт

Абрамов: ЦБ излишне осторожен в оценке инфляции

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банк России чрезмерно осторожен в оценке инфляции, отчасти этим можно объяснить снижение ключевой ставки всего на 0,5 процентного пункта - до 16%, сказал РИА Новости заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.
ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку и опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
"Банк России проявляет чрезмерную осторожность в оценке инфляции, что, может быть в какой-то степени помогло обосновать снижение ключевой ставки всего на 0,5 процентного пункта - до 16%, а не на более значимую величину", - считает Абрамов.
По его словам, простой расчет индекса потребительских цен показывает, что цифру в 5,8% будет очень трудно превысить. При условии, если декабрьская инфляция не будет выше, чем в ноябре.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что замедление темпов роста экономики в текущем году - это осознанные действия со стороны правительства и ЦБ. Они направлены на снижение инфляции. По его словам, инфляция по итогам 2025 года составит 5,7-5,8%, а рост ВВП - 1%. Позже он допустил, что инфляция по итогам года может оказаться на уровне 5,6%.
Регулятор в сообщении по итогам заседания совета директоров заявил, что по итогам 2025 года инфляция ожидается ниже 6%.
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ
