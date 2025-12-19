https://1prime.ru/20251219/banki-865694021.html
Банки рассказали, что будет со ставками по накопительным счетам
Банки рассказали, что будет со ставками по накопительным счетам - 19.12.2025, ПРАЙМ
Банки рассказали, что будет со ставками по накопительным счетам
Банки РФ в преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке рассказали, что будет со ставками по накопительным счетам: ряд банков не... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T01:26+0300
2025-12-19T01:26+0300
2025-12-19T01:26+0300
банки
финансы
россия
рф
банк россия
банк россии
псб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865694021.jpg?1766096781
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банки РФ в преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке рассказали, что будет со ставками по накопительным счетам: ряд банков не планирует менять условия по ним до конца года, а некоторые ждут решения регулятора, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в пятницу, 19 декабря.
В пресс-службе ПСБ рассказали, что в настоящее время банк рассматривает возможность дальнейшего изменения ставок. ПСБ менял ставки по накопительным счетам 12 декабря. В линейке накопительных счетов текущая максимальная ставка составляет 17% годовых, отметили там.
"МТС Банк в конце ноября повысил приветственную ставку по накопительному счету на ежедневный остаток до 18% годовых... До конца 2025 года МТС Банк не планирует пересматривать продуктовую линейку", - сообщили в пресс-службе банка.
Директор департамента розничных продуктов "Абсолют Банка" Виталий Костюкевич отметил, что "в настоящее время такой необходимости нет", а дальнейшие действия будут зависеть от решения регулятора по ключевой ставке 19 декабря. Доля сбережений населения на накопительных счетах постепенно снижается, отметили в "Абсолют банке". Пик популярности накопительных счетов пришелся на период повышения ключевой ставки и последующего роста доходности по депозитам.
"Изменение ставок по накопительному счету будет зависеть от итогов заседания ЦБ по ключевой ставке", - прокомментировала руководитель сберегательных продуктов банка "Дом.РФ" Наталья Мульганова.
В пресс-службе "Ренессанс банка" сообщили, что изменение ставок не планируется.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор также снизил ключевую ставку, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил "нейтральный сигнал" и не указал ожидаемой направленности своих шагов.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, рф, банк россия, банк россии, псб
Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, банк Россия, Банк России, ПСБ
Банки рассказали, что будет со ставками по накопительным счетам
Банки рассказали, что будет со ставками по накопительным счетам до конца года
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банки РФ в преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке рассказали, что будет со ставками по накопительным счетам: ряд банков не планирует менять условия по ним до конца года, а некоторые ждут решения регулятора, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в пятницу, 19 декабря.
В пресс-службе ПСБ рассказали, что в настоящее время банк рассматривает возможность дальнейшего изменения ставок. ПСБ менял ставки по накопительным счетам 12 декабря. В линейке накопительных счетов текущая максимальная ставка составляет 17% годовых, отметили там.
"МТС Банк в конце ноября повысил приветственную ставку по накопительному счету на ежедневный остаток до 18% годовых... До конца 2025 года МТС Банк не планирует пересматривать продуктовую линейку", - сообщили в пресс-службе банка.
Директор департамента розничных продуктов "Абсолют Банка" Виталий Костюкевич отметил, что "в настоящее время такой необходимости нет", а дальнейшие действия будут зависеть от решения регулятора по ключевой ставке 19 декабря. Доля сбережений населения на накопительных счетах постепенно снижается, отметили в "Абсолют банке". Пик популярности накопительных счетов пришелся на период повышения ключевой ставки и последующего роста доходности по депозитам.
"Изменение ставок по накопительному счету будет зависеть от итогов заседания ЦБ по ключевой ставке", - прокомментировала руководитель сберегательных продуктов банка "Дом.РФ" Наталья Мульганова.
В пресс-службе "Ренессанс банка" сообщили, что изменение ставок не планируется.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор также снизил ключевую ставку, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил "нейтральный сигнал" и не указал ожидаемой направленности своих шагов.