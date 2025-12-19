https://1prime.ru/20251219/banki-865694021.html

Банки рассказали, что будет со ставками по накопительным счетам

Банки рассказали, что будет со ставками по накопительным счетам - 19.12.2025, ПРАЙМ

Банки рассказали, что будет со ставками по накопительным счетам

Банки РФ в преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке рассказали, что будет со ставками по накопительным счетам: ряд банков не... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T01:26+0300

2025-12-19T01:26+0300

2025-12-19T01:26+0300

банки

финансы

россия

рф

банк россия

банк россии

псб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865694021.jpg?1766096781

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банки РФ в преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке рассказали, что будет со ставками по накопительным счетам: ряд банков не планирует менять условия по ним до конца года, а некоторые ждут решения регулятора, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в пятницу, 19 декабря. В пресс-службе ПСБ рассказали, что в настоящее время банк рассматривает возможность дальнейшего изменения ставок. ПСБ менял ставки по накопительным счетам 12 декабря. В линейке накопительных счетов текущая максимальная ставка составляет 17% годовых, отметили там. "МТС Банк в конце ноября повысил приветственную ставку по накопительному счету на ежедневный остаток до 18% годовых... До конца 2025 года МТС Банк не планирует пересматривать продуктовую линейку", - сообщили в пресс-службе банка. Директор департамента розничных продуктов "Абсолют Банка" Виталий Костюкевич отметил, что "в настоящее время такой необходимости нет", а дальнейшие действия будут зависеть от решения регулятора по ключевой ставке 19 декабря. Доля сбережений населения на накопительных счетах постепенно снижается, отметили в "Абсолют банке". Пик популярности накопительных счетов пришелся на период повышения ключевой ставки и последующего роста доходности по депозитам. "Изменение ставок по накопительному счету будет зависеть от итогов заседания ЦБ по ключевой ставке", - прокомментировала руководитель сберегательных продуктов банка "Дом.РФ" Наталья Мульганова. В пресс-службе "Ренессанс банка" сообщили, что изменение ставок не планируется. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор также снизил ключевую ставку, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил "нейтральный сигнал" и не указал ожидаемой направленности своих шагов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, рф, банк россия, банк россии, псб