2025-12-19T01:26+0300
2025-12-19T01:26+0300
01:26 19.12.2025
 
Банки рассказали, что будет со ставками по накопительным счетам

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Банки РФ в преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке рассказали, что будет со ставками по накопительным счетам: ряд банков не планирует менять условия по ним до конца года, а некоторые ждут решения регулятора, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в пятницу, 19 декабря.
В пресс-службе ПСБ рассказали, что в настоящее время банк рассматривает возможность дальнейшего изменения ставок. ПСБ менял ставки по накопительным счетам 12 декабря. В линейке накопительных счетов текущая максимальная ставка составляет 17% годовых, отметили там.
"МТС Банк в конце ноября повысил приветственную ставку по накопительному счету на ежедневный остаток до 18% годовых... До конца 2025 года МТС Банк не планирует пересматривать продуктовую линейку", - сообщили в пресс-службе банка.
Директор департамента розничных продуктов "Абсолют Банка" Виталий Костюкевич отметил, что "в настоящее время такой необходимости нет", а дальнейшие действия будут зависеть от решения регулятора по ключевой ставке 19 декабря. Доля сбережений населения на накопительных счетах постепенно снижается, отметили в "Абсолют банке". Пик популярности накопительных счетов пришелся на период повышения ключевой ставки и последующего роста доходности по депозитам.
"Изменение ставок по накопительному счету будет зависеть от итогов заседания ЦБ по ключевой ставке", - прокомментировала руководитель сберегательных продуктов банка "Дом.РФ" Наталья Мульганова.
В пресс-службе "Ренессанс банка" сообщили, что изменение ставок не планируется.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор также снизил ключевую ставку, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил "нейтральный сигнал" и не указал ожидаемой направленности своих шагов.
 
