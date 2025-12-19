https://1prime.ru/20251219/banki-865695648.html

Российские банки с 2022 года предъявили почти 200 исков к Euroclear Bank

19.12.2025

Российские банки с 2022 года предъявили почти 200 исков к Euroclear Bank

МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Российские юридические и физические лица с 2022 года предъявили в арбитражные суды РФ почти 200 исков к бельгийскому Euroclear Bank, управляющему крупнейшим европейским депозитарием, следует из материалов, изученных РИА Новости. Большинство исков связано с заморозкой принадлежащих истцам ценных бумаг различных эмитентов, находящихся на счетах российского Национального расчетного депозитария, открытых в Euroclear. Истцы, как правило, требуют взыскать с бельгийского банка причиненные заморозкой убытки в размере рыночной стоимости этих бумаг, невыплаченного с 2022 года дохода по ним и упущенной из-за невозможности реинвестировать этот доход выгоды. Банки, кроме того, предъявляют иски из-за заморозки Euroclear Bank денежных средств на их корреспондентских счетах. До поданного 12 декабря иска Банка России, потребовавшего взыскать с Euroclear около 18,2 триллиона рублей, самые крупные требования к нему были предъявлены управляющей компанией "Альфа-капитал" – на сумму порядка 319 миллиардов рублей, управляющей компанией "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") – на сумму около 140 миллиардов рублей и Сбербанком – на сумму порядка 32 миллиардов рублей. При этом у них это не единственные иски к ответчику. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.

