Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беглов надеется на софинансирование строительства метро до "Пулково" - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251219/beglov-865693330.html
Беглов надеется на софинансирование строительства метро до "Пулково"
Беглов надеется на софинансирование строительства метро до "Пулково" - 19.12.2025, ПРАЙМ
Беглов надеется на софинансирование строительства метро до "Пулково"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов надеется на федеральное софинансирование строительства метро до аэропорта... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T00:26+0300
2025-12-19T00:26+0300
бизнес
санкт-петербург
петербург
александр беглов
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865693330.jpg?1766093161
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов надеется на федеральное софинансирование строительства метро до аэропорта "Пулково" с последующим продлением до "Экспофорума". "Двести миллиардов рублей заложили в бюджете города на развитие метро на три ближайшие года. Но мы видим, что можем работать еще быстрее. Мы создали необходимую базу и готовы к проработке проекта строительства метро до аэропорта "Пулково" с последующим продлением до "Экспофорума", конечно, при федеральном софинансировании", - сказал он в эфире Телеканала "78". Беглов отметил, что необходимость строительства метро до "Пулково" и "Экспофорума" продиктована, в том числе, столичными функциями Петербурга. "Мы сегодня выполняем несколько столичных функций. Одна из них – проведение крупнейших форумов мирового уровня. Их уже – более 20-ти в год. Также в Пушкинском районе строятся две Технологические долины. Приступаем к расширению мощностей аэропорта "Пулково". Он приблизился к пределу своей пропускной способности. А туристический поток в город продолжает расти", - сказал губернатор. По его словам, продление Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта "Пулково", "Экспофорума" и дальше не только ускорит реализацию всех этих планов, но и позволит привлечь примерно 1,5 триллиона рублей частных инвестиций в развитие южной планировочной зоны Петербурга.
санкт-петербург
петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, санкт-петербург, петербург, александр беглов, аэропорт пулково
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Александр Беглов, аэропорт Пулково
00:26 19.12.2025
 
Беглов надеется на софинансирование строительства метро до "Пулково"

Беглов надеется на федеральное софинансирование строительства метро до "Пулково"

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов надеется на федеральное софинансирование строительства метро до аэропорта "Пулково" с последующим продлением до "Экспофорума".
"Двести миллиардов рублей заложили в бюджете города на развитие метро на три ближайшие года. Но мы видим, что можем работать еще быстрее. Мы создали необходимую базу и готовы к проработке проекта строительства метро до аэропорта "Пулково" с последующим продлением до "Экспофорума", конечно, при федеральном софинансировании", - сказал он в эфире Телеканала "78".
Беглов отметил, что необходимость строительства метро до "Пулково" и "Экспофорума" продиктована, в том числе, столичными функциями Петербурга.
"Мы сегодня выполняем несколько столичных функций. Одна из них – проведение крупнейших форумов мирового уровня. Их уже – более 20-ти в год. Также в Пушкинском районе строятся две Технологические долины. Приступаем к расширению мощностей аэропорта "Пулково". Он приблизился к пределу своей пропускной способности. А туристический поток в город продолжает расти", - сказал губернатор.
По его словам, продление Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта "Пулково", "Экспофорума" и дальше не только ускорит реализацию всех этих планов, но и позволит привлечь примерно 1,5 триллиона рублей частных инвестиций в развитие южной планировочной зоны Петербурга.
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургАлександр Бегловаэропорт Пулково
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала