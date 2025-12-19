Беглов надеется на софинансирование строительства метро до "Пулково"

https://1prime.ru/20251219/beglov-865693330.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов надеется на федеральное софинансирование строительства метро до аэропорта... | 19.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов надеется на федеральное софинансирование строительства метро до аэропорта "Пулково" с последующим продлением до "Экспофорума".
"Двести миллиардов рублей заложили в бюджете города на развитие метро на три ближайшие года. Но мы видим, что можем работать еще быстрее. Мы создали необходимую базу и готовы к проработке проекта строительства метро до аэропорта "Пулково" с последующим продлением до "Экспофорума", конечно, при федеральном софинансировании", - сказал он в эфире Телеканала "78".
Беглов отметил, что необходимость строительства метро до "Пулково" и "Экспофорума" продиктована, в том числе, столичными функциями Петербурга.
"Мы сегодня выполняем несколько столичных функций. Одна из них – проведение крупнейших форумов мирового уровня. Их уже – более 20-ти в год. Также в Пушкинском районе строятся две Технологические долины. Приступаем к расширению мощностей аэропорта "Пулково". Он приблизился к пределу своей пропускной способности. А туристический поток в город продолжает расти", - сказал губернатор.
По его словам, продление Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта "Пулково", "Экспофорума" и дальше не только ускорит реализацию всех этих планов, но и позволит привлечь примерно 1,5 триллиона рублей частных инвестиций в развитие южной планировочной зоны Петербурга.
