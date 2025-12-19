https://1prime.ru/20251219/beglov-865693412.html

Беглов назвал уходящий год годом поступательного роста экономики Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Уходящий год для экономики Санкт-Петербурга был годом поступательного роста, сообщил губернатор города Александр Беглов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Уходящий год для экономики Санкт-Петербурга был годом поступательного роста, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Этот год был для Петербурга годом поступательного роста экономики. Объём инвестиций в основной капитал уже к началу октября превысил 1 триллион рублей. По итогам года планируем привлечь 1,7 триллиона рублей инвестиций… Двузначная динамика ожидается третий год подряд", - сказал он в эфире Телеканала "78". Беглов напомнил, что сумма заключенных Петербургом соглашений на ПМЭФ-2025 превысила 1 триллион рублей. Впервые по итогам форума на развитие научно-производственного комплекса Северной столицы будет направлено больше средств, чем на развитие транспортного каркаса. Губернатор также отметил, что уходящий год стал первым годом полномасштабной реализации городской программы "Десять приоритетов развития", составленной вместе с горожанами. "Среди ключевых итогов — обновленная Стратегия развития Петербурга до 2035 года. Она приведена в соответствие с новыми национальными целями, новыми президентскими нацпроектами и нашей программой "Десять приоритетов". Через Стратегию-2035 программа "Десяти приоритетов" обретает силу закона, обязательного к исполнению. Мы безусловно продолжим ее реализацию в 2026 году", - также отметил Беглов.

