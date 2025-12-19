https://1prime.ru/20251219/beglov-865693412.html
Беглов назвал уходящий год годом поступательного роста экономики Петербурга
Беглов назвал уходящий год годом поступательного роста экономики Петербурга - 19.12.2025, ПРАЙМ
Беглов назвал уходящий год годом поступательного роста экономики Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Уходящий год для экономики Санкт-Петербурга был годом поступательного роста, сообщил губернатор города Александр Беглов. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T00:29+0300
2025-12-19T00:29+0300
2025-12-19T00:29+0300
экономика
санкт-петербург
петербург
александр беглов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865693412.jpg?1766093343
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Уходящий год для экономики Санкт-Петербурга был годом поступательного роста, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Этот год был для Петербурга годом поступательного роста экономики. Объём инвестиций в основной капитал уже к началу октября превысил 1 триллион рублей. По итогам года планируем привлечь 1,7 триллиона рублей инвестиций… Двузначная динамика ожидается третий год подряд", - сказал он в эфире Телеканала "78".
Беглов напомнил, что сумма заключенных Петербургом соглашений на ПМЭФ-2025 превысила 1 триллион рублей. Впервые по итогам форума на развитие научно-производственного комплекса Северной столицы будет направлено больше средств, чем на развитие транспортного каркаса.
Губернатор также отметил, что уходящий год стал первым годом полномасштабной реализации городской программы "Десять приоритетов развития", составленной вместе с горожанами.
"Среди ключевых итогов — обновленная Стратегия развития Петербурга до 2035 года. Она приведена в соответствие с новыми национальными целями, новыми президентскими нацпроектами и нашей программой "Десять приоритетов". Через Стратегию-2035 программа "Десяти приоритетов" обретает силу закона, обязательного к исполнению. Мы безусловно продолжим ее реализацию в 2026 году", - также отметил Беглов.
санкт-петербург
петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, петербург, александр беглов
Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Александр Беглов
Беглов назвал уходящий год годом поступательного роста экономики Петербурга
Беглов: уходящий год был для экономики Петербурга годом поступательного роста
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Уходящий год для экономики Санкт-Петербурга был годом поступательного роста, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Этот год был для Петербурга годом поступательного роста экономики. Объём инвестиций в основной капитал уже к началу октября превысил 1 триллион рублей. По итогам года планируем привлечь 1,7 триллиона рублей инвестиций… Двузначная динамика ожидается третий год подряд", - сказал он в эфире Телеканала "78".
Беглов напомнил, что сумма заключенных Петербургом соглашений на ПМЭФ-2025 превысила 1 триллион рублей. Впервые по итогам форума на развитие научно-производственного комплекса Северной столицы будет направлено больше средств, чем на развитие транспортного каркаса.
Губернатор также отметил, что уходящий год стал первым годом полномасштабной реализации городской программы "Десять приоритетов развития", составленной вместе с горожанами.
"Среди ключевых итогов — обновленная Стратегия развития Петербурга до 2035 года. Она приведена в соответствие с новыми национальными целями, новыми президентскими нацпроектами и нашей программой "Десять приоритетов". Через Стратегию-2035 программа "Десяти приоритетов" обретает силу закона, обязательного к исполнению. Мы безусловно продолжим ее реализацию в 2026 году", - также отметил Беглов.