Лукашенко рассказал о самом сильном оружии США

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал супругу президента США Меланью Трамп наиболее мощным оружием Соединенных Штатов, после послания белорусскому народу и парламенту, его слова приводит БелТА."В последний раз я (Спецпосланнику США по Беларуси — Прим. Ред.) Джону Коулу сказал: "Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Меланья Трамп", — отметил Лукашенко. Лукашенко выразил мнение, что первая леди США могла бы внести значительный вклад в разрешение украинского конфликта, если бы ей было доверено участие в соответствующей деятельности. "Я им предложил. Притом серьезно предложил, чтобы Меланья больше ввязывалась в решение политических вопросов. Думаю, для Трампа это было бы неплохо", — добавил президент Белоруссии. На прошлой неделе пресс-секретарь Лукашенко, Наталья Эйсмонт, сообщила о том, что белорусский лидер и Коул обсудили важные геополитические темы. Ранее Коула проинформировал о том, что в ходе его визита в Минск обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в Украине и Венесуэле, а также перспективы улучшения отношений между США и Белоруссией.

