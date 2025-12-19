Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-19T07:08+0300
2025-12-19T07:08+0300
общество
мировая экономика
белоруссия
сша
минск
александр лукашенко
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал супругу президента США Меланью Трамп наиболее мощным оружием Соединенных Штатов, после послания белорусскому народу и парламенту, его слова приводит БелТА."В последний раз я (Спецпосланнику США по Беларуси — Прим. Ред.) Джону Коулу сказал: "Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Меланья Трамп", — отметил Лукашенко. Лукашенко выразил мнение, что первая леди США могла бы внести значительный вклад в разрешение украинского конфликта, если бы ей было доверено участие в соответствующей деятельности. "Я им предложил. Притом серьезно предложил, чтобы Меланья больше ввязывалась в решение политических вопросов. Думаю, для Трампа это было бы неплохо", — добавил президент Белоруссии. На прошлой неделе пресс-секретарь Лукашенко, Наталья Эйсмонт, сообщила о том, что белорусский лидер и Коул обсудили важные геополитические темы. Ранее Коула проинформировал о том, что в ходе его визита в Минск обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в Украине и Венесуэле, а также перспективы улучшения отношений между США и Белоруссией.
белоруссия
сша
минск
общество, мировая экономика, белоруссия, сша, минск, александр лукашенко
Общество , Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, США, МИНСК, Александр Лукашенко
07:08 19.12.2025
 
Лукашенко рассказал о самом сильном оружии США

Лукашенко считает Меланью Трамп самым сильным оружием США

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства
 Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал супругу президента США Меланью Трамп наиболее мощным оружием Соединенных Штатов, после послания белорусскому народу и парламенту, его слова приводит БелТА.
"В последний раз я (Спецпосланнику США по Беларуси — Прим. Ред.) Джону Коулу сказал: "Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Меланья Трамп", — отметил Лукашенко.
Александр Лукашенко
Лукашенко выразил мнение, что первая леди США могла бы внести значительный вклад в разрешение украинского конфликта, если бы ей было доверено участие в соответствующей деятельности.
"Я им предложил. Притом серьезно предложил, чтобы Меланья больше ввязывалась в решение политических вопросов. Думаю, для Трампа это было бы неплохо", — добавил президент Белоруссии.
На прошлой неделе пресс-секретарь Лукашенко, Наталья Эйсмонт, сообщила о том, что белорусский лидер и Коул обсудили важные геополитические темы. Ранее Коула проинформировал о том, что в ходе его визита в Минск обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в Украине и Венесуэле, а также перспективы улучшения отношений между США и Белоруссией.
Общество Мировая экономика БЕЛОРУССИЯ США МИНСК Александр Лукашенко
 
 
