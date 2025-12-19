https://1prime.ru/20251219/besprozvannykh-865732221.html
Калининградский губернатор рассказал о развитии морского направления
Калининградский губернатор рассказал о развитии морского направления - 19.12.2025, ПРАЙМ
Калининградский губернатор рассказал о развитии морского направления
Калининградская область активно развивает морское направление с федеральными коллегами, определенные товары перешли с железнодорожных перевозок на морское... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T19:59+0300
2025-12-19T19:59+0300
2025-12-19T19:59+0300
экономика
бизнес
россия
рф
запад
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865732064_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_513701a61c71e9f60e0e1423f34ca8fd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Калининградская область активно развивает морское направление с федеральными коллегами, определенные товары перешли с железнодорожных перевозок на морское сообщение, сообщил РИА Новости губернатор Алексей Беспрозванных. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в пятницу заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту. "Понимая всю природу… возможных решительных действий со стороны коллективного Запада и учитывая особенности нашего региона, мы уже развиваем морское направление вместе с федеральными коллегами. У нас определенные товары перешли с железнодорожных перевозок на морское сообщение, и, конечно, в этой связи мы - в постоянном контакте с федеральным правительством, которое понимает наши потребности и готово обеспечить регион при любых сценариях", - сказал агентству губернатор.
https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865618625.html
рф
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865732064_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_6b39c9dbbd2e4fcea7fe496926590736.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, запад, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, Владимир Путин
Калининградский губернатор рассказал о развитии морского направления
Беспрозванных: Калининградская область активно развивает морское направление с коллегами