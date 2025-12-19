Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Калининградский губернатор рассказал о развитии морского направления
Калининградский губернатор рассказал о развитии морского направления
экономика
бизнес
россия
рф
запад
владимир путин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Калининградская область активно развивает морское направление с федеральными коллегами, определенные товары перешли с железнодорожных перевозок на морское сообщение, сообщил РИА Новости губернатор Алексей Беспрозванных. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в пятницу заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту. "Понимая всю природу… возможных решительных действий со стороны коллективного Запада и учитывая особенности нашего региона, мы уже развиваем морское направление вместе с федеральными коллегами. У нас определенные товары перешли с железнодорожных перевозок на морское сообщение, и, конечно, в этой связи мы - в постоянном контакте с федеральным правительством, которое понимает наши потребности и готово обеспечить регион при любых сценариях", - сказал агентству губернатор.
бизнес, россия, рф, запад, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, Владимир Путин
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
