Калининградский губернатор рассказал о развитии морского направления

Калининградский губернатор рассказал о развитии морского направления - 19.12.2025

Калининградский губернатор рассказал о развитии морского направления

Калининградская область активно развивает морское направление с федеральными коллегами, определенные товары перешли с железнодорожных перевозок на морское... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T19:59+0300

2025-12-19T19:59+0300

2025-12-19T19:59+0300

экономика

бизнес

россия

рф

запад

владимир путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Калининградская область активно развивает морское направление с федеральными коллегами, определенные товары перешли с железнодорожных перевозок на морское сообщение, сообщил РИА Новости губернатор Алексей Беспрозванных. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в пятницу заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту. "Понимая всю природу… возможных решительных действий со стороны коллективного Запада и учитывая особенности нашего региона, мы уже развиваем морское направление вместе с федеральными коллегами. У нас определенные товары перешли с железнодорожных перевозок на морское сообщение, и, конечно, в этой связи мы - в постоянном контакте с федеральным правительством, которое понимает наши потребности и готово обеспечить регион при любых сценариях", - сказал агентству губернатор.

рф

запад

