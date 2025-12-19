https://1prime.ru/20251219/bilajn-865696398.html

"Билайн" за полгода заблокировал более 13 тысяч номеров для дропперства

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Оператор связи "Билайн" за последние полгода заблокировал более 13,1 тысячи номеров, которые использовались для дропперства, подсчитали для РИА Новости в компании. Дропперы - это люди, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные денежные средства. В начале июля в России вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов - до трех лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до шести лет для организаторов такой деятельности. "По данным группы быстрого реагирования, только за последние полгода "Билайн" заблокировал больше 13,1 тысячи номеров, которые использовались для дропперства", - сообщили в компании.

2025

