"Билайн" за полгода заблокировал более 13 тысяч номеров для дропперства - 19.12.2025
"Билайн" за полгода заблокировал более 13 тысяч номеров для дропперства
"Билайн" за полгода заблокировал более 13 тысяч номеров для дропперства - 19.12.2025, ПРАЙМ
"Билайн" за полгода заблокировал более 13 тысяч номеров для дропперства
Оператор связи "Билайн" за последние полгода заблокировал более 13,1 тысячи номеров, которые использовались для дропперства, подсчитали для РИА Новости в... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T04:57+0300
2025-12-19T04:57+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Оператор связи "Билайн" за последние полгода заблокировал более 13,1 тысячи номеров, которые использовались для дропперства, подсчитали для РИА Новости в компании. Дропперы - это люди, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные денежные средства. В начале июля в России вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов - до трех лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до шести лет для организаторов такой деятельности. "По данным группы быстрого реагирования, только за последние полгода "Билайн" заблокировал больше 13,1 тысячи номеров, которые использовались для дропперства", - сообщили в компании.
04:57 19.12.2025
 
"Билайн" за полгода заблокировал более 13 тысяч номеров для дропперства

"Билайн" за полгода заблокировал более 13,1 тысячи номеров для дропперства

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Оператор связи "Билайн" за последние полгода заблокировал более 13,1 тысячи номеров, которые использовались для дропперства, подсчитали для РИА Новости в компании.
Дропперы - это люди, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные денежные средства.
В начале июля в России вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов - до трех лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до шести лет для организаторов такой деятельности.
"По данным группы быстрого реагирования, только за последние полгода "Билайн" заблокировал больше 13,1 тысячи номеров, которые использовались для дропперства", - сообщили в компании.
 
