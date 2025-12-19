https://1prime.ru/20251219/birzhi-865729603.html
Биржи США растут после выхода ряда макроэкономических данных
Биржи США растут после выхода ряда макроэкономических данных
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно растут после выхода ряда макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.29 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,57% относительно предыдущего закрытия, до 48 223,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,88%, до 23 209,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,69%, до 6 821,18 пункта. При этом если считать с начала недели, то индексы демонстрируют неоднозначную динамику. Так Dow Jones снижается на 0,47%, Nasdaq Composite - растёт на 0,07%, S&P 500 - опускается на 0,14%. Аналитики обращают внимание на макроэкономические данные. Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в ноябре увеличилось на 0,5% по сравнению с показателем октября - до 4,13 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR). А индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в декабре увеличился до 52,9 пункта с уровня ноября в 51 пункт.
