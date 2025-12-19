Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы завершили неделю ростом - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251219/birzhi-865732867.html
Фондовые индексы Европы завершили неделю ростом
Фондовые индексы Европы завершили неделю ростом - 19.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили неделю ростом
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю ростом после выхода макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T20:29+0300
2025-12-19T20:29+0300
экономика
рынок
индексы
европа
германия
великобритания
dax
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили неделю ростом после выхода макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,61% - до 9 897,42 пункта, французский CAC 40 - на 0,01%, до 8 151,38 пункта, немецкий DAX - на 0,37%, до 24 288,4 пункта. С начала недели FTSE 100 вырос на 2,55%, CAC 40 - на 1,03%, а DAX - на 0,45%. Аналитики обращают внимание на макростатистику в Европе. Так, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на январь опустился до минус 26,9 пункта со пересмотренного значения декабря в минус 23,4 пункта. Аналитики ожидали показатель на уровне в минус 23,2 пункта. Кроме того, были опубликованы данные по автомобильному производству в Великобритании - в ноябре, как сообщило британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT), производство снизилось на 14,3% в годовом выражении - до 65 932 машин. "Макроэкономическая ситуация остаётся позитивной для акций, потому что, хотя Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил о приближении к завершению цикла снижения процентных ставок, одни только ожидания мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) будут оказывать поддержку", - заявила агентству Рейтер старший аналитик рынка в Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya). В четверг ЕЦБ повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год до 1,4% с уровня 1,2%, ожидавшихся в сентябре, и сохранил базовую процентную на уровне 2,15% годовых. По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января 2026 года.
https://1prime.ru/20251219/birzhi-865729603.html
европа
германия
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_e7e2b351c5033999e9ee824fef92217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, европа, германия, великобритания, dax, ецб
Экономика, Рынок, Индексы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, DAX, ЕЦБ
20:29 19.12.2025
 
Фондовые индексы Европы завершили неделю ростом

Фондовые индексы Европы завершили неделю ростом после выхода макроэкономической статистики

© flickr.com / jam_90sЛондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Лондонская фондовая биржа . Архивное фото
© flickr.com / jam_90s
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили неделю ростом после выхода макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,61% - до 9 897,42 пункта, французский CAC 40 - на 0,01%, до 8 151,38 пункта, немецкий DAX - на 0,37%, до 24 288,4 пункта.
С начала недели FTSE 100 вырос на 2,55%, CAC 40 - на 1,03%, а DAX - на 0,45%.
Аналитики обращают внимание на макростатистику в Европе. Так, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на январь опустился до минус 26,9 пункта со пересмотренного значения декабря в минус 23,4 пункта. Аналитики ожидали показатель на уровне в минус 23,2 пункта.
Кроме того, были опубликованы данные по автомобильному производству в Великобритании - в ноябре, как сообщило британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT), производство снизилось на 14,3% в годовом выражении - до 65 932 машин.
"Макроэкономическая ситуация остаётся позитивной для акций, потому что, хотя Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил о приближении к завершению цикла снижения процентных ставок, одни только ожидания мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) будут оказывать поддержку", - заявила агентству Рейтер старший аналитик рынка в Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).
В четверг ЕЦБ повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год до 1,4% с уровня 1,2%, ожидавшихся в сентябре, и сохранил базовую процентную на уровне 2,15% годовых.
По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января 2026 года.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Биржи США растут после выхода ряда макроэкономических данных
18:43
 
ЭкономикаРынокИндексыЕВРОПАГЕРМАНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯDAXЕЦБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала