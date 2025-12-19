https://1prime.ru/20251219/birzhi-865732867.html

Фондовые индексы Европы завершили неделю ростом

2025-12-19T20:29+0300

экономика

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили неделю ростом после выхода макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,61% - до 9 897,42 пункта, французский CAC 40 - на 0,01%, до 8 151,38 пункта, немецкий DAX - на 0,37%, до 24 288,4 пункта. С начала недели FTSE 100 вырос на 2,55%, CAC 40 - на 1,03%, а DAX - на 0,45%. Аналитики обращают внимание на макростатистику в Европе. Так, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на январь опустился до минус 26,9 пункта со пересмотренного значения декабря в минус 23,4 пункта. Аналитики ожидали показатель на уровне в минус 23,2 пункта. Кроме того, были опубликованы данные по автомобильному производству в Великобритании - в ноябре, как сообщило британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT), производство снизилось на 14,3% в годовом выражении - до 65 932 машин. "Макроэкономическая ситуация остаётся позитивной для акций, потому что, хотя Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил о приближении к завершению цикла снижения процентных ставок, одни только ожидания мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) будут оказывать поддержку", - заявила агентству Рейтер старший аналитик рынка в Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya). В четверг ЕЦБ повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год до 1,4% с уровня 1,2%, ожидавшихся в сентябре, и сохранил базовую процентную на уровне 2,15% годовых. По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января 2026 года.

2025

