В Бурятии ввели реверсивное движение на трассе из-за ДТП
УЛАН-УДЭ, 19 дек - ПРАЙМ. Реверсивное движение введено на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" вблизи Саратовки в Тарбагатайском районе Бурятии из-за ДТП, сообщило управление федеральных автомобильных дорог (упрдор) "Южный Байкал".
"ФКУ Упрдор "Южный Байкал" сообщает о введении реверсивного движения на 473-м километре автодороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита (поселок Саратовка, Тарбагатайского района), ориентировочно с 09.20 (местное). Причина: ДТП. Выставлены временные дорожные знаки", - говорится в сообщении.
