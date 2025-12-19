https://1prime.ru/20251219/burjatija-865696474.html

В Бурятии ввели реверсивное движение на трассе из-за ДТП

В Бурятии ввели реверсивное движение на трассе из-за ДТП

УЛАН-УДЭ, 19 дек - ПРАЙМ. Реверсивное движение введено на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" вблизи Саратовки в Тарбагатайском районе Бурятии из-за ДТП, сообщило управление федеральных автомобильных дорог (упрдор) "Южный Байкал". "ФКУ Упрдор "Южный Байкал" сообщает о введении реверсивного движения на 473-м километре автодороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита (поселок Саратовка, Тарбагатайского района), ориентировочно с 09.20 (местное). Причина: ДТП. Выставлены временные дорожные знаки", - говорится в сообщении.

