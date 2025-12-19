https://1prime.ru/20251219/chernyshov-865724323.html

В Госдуме оценили "Итоги года" с Путиным

В Госдуме оценили "Итоги года" с Путиным - 19.12.2025, ПРАЙМ

В Госдуме оценили "Итоги года" с Путиным

Программа "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным стала одной из самых доверительных за все годы, это был очень глубокий разговор между главой... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T17:10+0300

2025-12-19T17:10+0300

2025-12-19T17:10+0300

общество

россия

владимир путин

госдума

лдпр

итоги года с владимиром путиным — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865708029_0:348:3023:2048_1920x0_80_0_0_50a3f9bab3c4493ab2d59d16d1cf6ffd.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Программа "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным стала одной из самых доверительных за все годы, это был очень глубокий разговор между главой государства и народом, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян. "Прямая линия президента 2025 года, на мой взгляд, стала одной из самых доверительных за все годы. Это был очень глубокий разговор между главой государства и народом. Огромное количество обращений, но главное не в цифрах. Главное — в той абсолютной искренности и прямоте, которая звучала и в вопросах, и в ответах", - сказал Чернышов. Депутат отметил, что президент дал честную и предметную оценку ситуации на фронте и в экономике, международным отношениям, внутренним болевым точкам. "И с таким же вниманием отнёсся к личным историям россиян. Такой уровень откровенности и взаимного доверия между народом и властью — это наша главная сила", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20251219/putin-865723167.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, владимир путин, госдума, лдпр, итоги года с владимиром путиным — 2025