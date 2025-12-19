https://1prime.ru/20251219/chislo--865699298.html
Число обращений за 4 часа до прямой линии с Путиным превысило 2,5 миллиона
2025-12-19T08:35+0300
2025-12-19T08:35+0300
2025-12-19T08:48+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 2,5 миллиона за четыре часа до эфира программы, сообщил телеканал "Россия 24". "Всего количество обращений - более 2,5 миллиона на данный момент", - сказала ведущая в эфире телеканала. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.
