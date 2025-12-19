Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число обращений за 4 часа до прямой линии с Путиным превысило 2,5 миллиона - 19.12.2025
Число обращений за 4 часа до прямой линии с Путиным превысило 2,5 миллиона
Число обращений за 4 часа до прямой линии с Путиным превысило 2,5 миллиона - 19.12.2025, ПРАЙМ
Число обращений за 4 часа до прямой линии с Путиным превысило 2,5 миллиона
Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 2,5 миллиона за четыре часа до эфира программы, сообщил телеканал "Россия 24". | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T08:35+0300
2025-12-19T08:48+0300
россия
общество
рф
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853704777_0:90:1710:1052_1920x0_80_0_0_3a8eb241a665104ab6fb7a8089271fc8.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 2,5 миллиона за четыре часа до эфира программы, сообщил телеканал "Россия 24". "Всего количество обращений - более 2,5 миллиона на данный момент", - сказала ведущая в эфире телеканала. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.
рф
1920
1920
true
россия, общество , рф, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
08:35 19.12.2025 (обновлено: 08:48 19.12.2025)
 
Число обращений за 4 часа до прямой линии с Путиным превысило 2,5 миллиона

Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 2,5 миллиона

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 2,5 миллиона за четыре часа до эфира программы, сообщил телеканал "Россия 24".
"Всего количество обращений - более 2,5 миллиона на данный момент", - сказала ведущая в эфире телеканала.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
В Германии заявили, что в Европе испугались тайного сигнала в словах Путина
05:14
 
РОССИЯ Общество РФ Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
