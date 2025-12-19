https://1prime.ru/20251219/chislo--865705611.html

Число обращений на прямую линию с Путиным превысило показатели 2024 года

2025-12-19T11:46+0300

общество

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным — 2025

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным за час до эфира уже превысило показатели прошлого года, передает корреспондент РИА Новости. В 2024 году на программу поступило порядка 2,5 миллиона вопросов. В эфире телеканала "Россия 24" сообщили, что по состоянию на 11.00 число обращений превысило 2,593 миллиона. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.

