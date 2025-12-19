Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число грузовых вагонов на железнодорожной сети в России выросло на 20 тысяч - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251219/chislo-865696318.html
Число грузовых вагонов на железнодорожной сети в России выросло на 20 тысяч
Число грузовых вагонов на железнодорожной сети в России выросло на 20 тысяч - 19.12.2025, ПРАЙМ
Число грузовых вагонов на железнодорожной сети в России выросло на 20 тысяч
Общее число грузовых вагонов на железнодорожной сети в России на конец сентября текущего года составило свыше 1,4 миллиона единиц, что почти на 20 тысяч больше, | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T04:57+0300
2025-12-19T04:57+0300
бизнес
россия
экономика
рф
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865696318.jpg?1766109473
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Общее число грузовых вагонов на железнодорожной сети в России на конец сентября текущего года составило свыше 1,4 миллиона единиц, что почти на 20 тысяч больше, чем в 2024 году, следует из аналитического обзора "Союза операторов железнодорожного транспорта" (СОЖТ), который есть в распоряжении РИА Новости. "По состоянию на сентябрь 2025 года общий парк грузовых вагонов, принадлежности РФ (всех родов подвижного состава) составил 1400,1 тысячи единиц и увеличился к аналогичному показателю декабря 2024 года (1381,9 тысячи штук) на 1,3 % или на 18,2 тысячи вагонов", - говорится в "Обзоре работы грузового железнодорожного транспорта". При этом рабочий парк грузовых вагонов в сентябре 2025 года в среднем в сутки насчитывал 1,17 миллиона единиц. Таким образом, не задействовано в перевозках на сентябрь было 228,6 тысячи вагонов. Похожие данные приводила в ноябре замгендиректора РЖД Ирина Магнушевская, отмечая, что на путях общего пользования с начала года простаивает 227 тысяч грузовых вагонов. По мнению президента российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павла Иванкина, эта цифра подчеркивает профицит парка. "В этой ситуации вагон либо прячется на путях необщего пользования, либо на выделенных для этого путях общего пользования. При этом пути общего пользования исключаются из перевозочного процесса", - говорит эксперт.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, РЖД
04:57 19.12.2025
 
Число грузовых вагонов на железнодорожной сети в России выросло на 20 тысяч

СОЖТ: общее число грузовых вагонов на ж/д сети в России выросло почти на 20 тысяч

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Общее число грузовых вагонов на железнодорожной сети в России на конец сентября текущего года составило свыше 1,4 миллиона единиц, что почти на 20 тысяч больше, чем в 2024 году, следует из аналитического обзора "Союза операторов железнодорожного транспорта" (СОЖТ), который есть в распоряжении РИА Новости.
"По состоянию на сентябрь 2025 года общий парк грузовых вагонов, принадлежности РФ (всех родов подвижного состава) составил 1400,1 тысячи единиц и увеличился к аналогичному показателю декабря 2024 года (1381,9 тысячи штук) на 1,3 % или на 18,2 тысячи вагонов", - говорится в "Обзоре работы грузового железнодорожного транспорта".
При этом рабочий парк грузовых вагонов в сентябре 2025 года в среднем в сутки насчитывал 1,17 миллиона единиц.
Таким образом, не задействовано в перевозках на сентябрь было 228,6 тысячи вагонов. Похожие данные приводила в ноябре замгендиректора РЖД Ирина Магнушевская, отмечая, что на путях общего пользования с начала года простаивает 227 тысяч грузовых вагонов.
По мнению президента российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павла Иванкина, эта цифра подчеркивает профицит парка. "В этой ситуации вагон либо прячется на путях необщего пользования, либо на выделенных для этого путях общего пользования. При этом пути общего пользования исключаются из перевозочного процесса", - говорит эксперт.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала