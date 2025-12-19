https://1prime.ru/20251219/chislo-865696318.html
Число грузовых вагонов на железнодорожной сети в России выросло на 20 тысяч
2025-12-19T04:57+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Общее число грузовых вагонов на железнодорожной сети в России на конец сентября текущего года составило свыше 1,4 миллиона единиц, что почти на 20 тысяч больше, чем в 2024 году, следует из аналитического обзора "Союза операторов железнодорожного транспорта" (СОЖТ), который есть в распоряжении РИА Новости.
"По состоянию на сентябрь 2025 года общий парк грузовых вагонов, принадлежности РФ (всех родов подвижного состава) составил 1400,1 тысячи единиц и увеличился к аналогичному показателю декабря 2024 года (1381,9 тысячи штук) на 1,3 % или на 18,2 тысячи вагонов", - говорится в "Обзоре работы грузового железнодорожного транспорта".
При этом рабочий парк грузовых вагонов в сентябре 2025 года в среднем в сутки насчитывал 1,17 миллиона единиц.
Таким образом, не задействовано в перевозках на сентябрь было 228,6 тысячи вагонов. Похожие данные приводила в ноябре замгендиректора РЖД Ирина Магнушевская, отмечая, что на путях общего пользования с начала года простаивает 227 тысяч грузовых вагонов.
По мнению президента российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павла Иванкина, эта цифра подчеркивает профицит парка. "В этой ситуации вагон либо прячется на путях необщего пользования, либо на выделенных для этого путях общего пользования. При этом пути общего пользования исключаются из перевозочного процесса", - говорит эксперт.
