Пик доходности пройден, слово за ЦБ: чего ждать от вкладов в 2026 году - 19.12.2025
Пик доходности пройден, слово за ЦБ: чего ждать от вкладов в 2026 году
МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Депозитный рынок уже прошел пик доходности. Банки начали постепенно снижать проценты по вкладам, следуя за ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики Банка России, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

Процесс снижения ставок идет неравномерно: краткосрочные вклады еще сохраняют повышенную доходность, тогда как ставки по длинным снижаются гораздо быстрее.

"Банки, как правило, начинают менять ставки заранее, еще до формальных решений ЦБ. Поэтому вкладчику важнее следить за реальными предложениями на рынке", — считает Замалеева.

Базовый сценарий на 2026 год предполагает более низкий уровень ключевой ставки по сравнению с 2024-2025 годами, а значит, и депозитные ставки ожидаются ниже текущих значений. Высокие двузначные проценты не станут рыночной нормой, а скорее точечным и временным предложением в рамках ограниченных промо-акций.

Промо-вклады, по мнению аналитика, могут быть достаточно выгодными, но только как "тактический" инструмент для тех, кто готов активно управлять сбережениями. Повышенная ставка действует ограниченное время — как правило, на первые 1-3 месяца, после чего доходность снижается. Для пассивного вкладчика такие продукты часто дают иллюзию высокой доходности, но в итоге средняя ставка за весь срок оказывается ниже ожиданий.

"Чтобы не потерять доходность по депозитам, оптимальным решением в условиях снижения ставок стала диверсификация по срокам, или "лестница". Это позволяет часть средств зафиксировать на средний или длинный срок по еще привлекательным условиям, а другую часть — оставить на коротких вкладах или накопительных счетах, сохраняя гибкость для реакции на новые рыночные возможности", — советует Замалеева.

При этом эксперт предупреждает о ключевых рисках: "Главный риск — это упущенная доходность, когда вкладчики либо слишком долго ждут максимума, либо, наоборот, преждевременно фиксируют средства на коротком сроке. Нельзя забывать и о риске концентрации средств в одном банке сверх лимита страхования вкладов".

В 2026 году депозиты останутся надежным инструментом сохранения капитала, но перестанут быть источником сверхдоходности, поэтому финансовые ожидания от этого инструмента стоит скорректировать уже сейчас, резюмирует аналитик.
Новости
МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Депозитный рынок уже прошел пик доходности. Банки начали постепенно снижать проценты по вкладам, следуя за ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики Банка России, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
Процесс снижения ставок идет неравномерно: краткосрочные вклады еще сохраняют повышенную доходность, тогда как ставки по длинным снижаются гораздо быстрее.
"Банки, как правило, начинают менять ставки заранее, еще до формальных решений ЦБ. Поэтому вкладчику важнее следить за реальными предложениями на рынке", — считает Замалеева.
Базовый сценарий на 2026 год предполагает более низкий уровень ключевой ставки по сравнению с 2024-2025 годами, а значит, и депозитные ставки ожидаются ниже текущих значений. Высокие двузначные проценты не станут рыночной нормой, а скорее точечным и временным предложением в рамках ограниченных промо-акций.
Промо-вклады, по мнению аналитика, могут быть достаточно выгодными, но только как "тактический" инструмент для тех, кто готов активно управлять сбережениями. Повышенная ставка действует ограниченное время — как правило, на первые 1-3 месяца, после чего доходность снижается. Для пассивного вкладчика такие продукты часто дают иллюзию высокой доходности, но в итоге средняя ставка за весь срок оказывается ниже ожиданий.
"Чтобы не потерять доходность по депозитам, оптимальным решением в условиях снижения ставок стала диверсификация по срокам, или "лестница". Это позволяет часть средств зафиксировать на средний или длинный срок по еще привлекательным условиям, а другую часть — оставить на коротких вкладах или накопительных счетах, сохраняя гибкость для реакции на новые рыночные возможности", — советует Замалеева.
При этом эксперт предупреждает о ключевых рисках: "Главный риск — это упущенная доходность, когда вкладчики либо слишком долго ждут максимума, либо, наоборот, преждевременно фиксируют средства на коротком сроке. Нельзя забывать и о риске концентрации средств в одном банке сверх лимита страхования вкладов".
В 2026 году депозиты останутся надежным инструментом сохранения капитала, но перестанут быть источником сверхдоходности, поэтому финансовые ожидания от этого инструмента стоит скорректировать уже сейчас, резюмирует аналитик.
 
