Глава РФПИ прокомментировал отказ ЕС от конфискации российских активов

Глава РФПИ прокомментировал отказ ЕС от конфискации российских активов

2025-12-19T09:15+0300

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Закон и здравый смысл пока победили, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя отказ Евросоюза от конфискации активов РФ. В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС отказался от идеи конфисковать активы РФ, когда выяснилось, что частных активов ЕС в России больше и они могут быть заморожены в ответ, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер отметил, что по этой причине идея конфискации российских активов оказалась "мертвой" и была отложена. "Мощнейший удар по подстрекателям войны в ЕС во главе с провалившейся Урсулой - немногие голоса разума внутри ЕС пока предотвратили незаконное использование российских резервов для финансирования Украины. Закон и здравый смысл пока победили", - написал Дмитриев в Telegram-канале. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.

2025

