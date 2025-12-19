Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ прокомментировал отказ ЕС от конфискации российских активов - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251219/dmitriev-865700279.html
Глава РФПИ прокомментировал отказ ЕС от конфискации российских активов
Глава РФПИ прокомментировал отказ ЕС от конфискации российских активов - 19.12.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ прокомментировал отказ ЕС от конфискации российских активов
Закон и здравый смысл пока победили, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T09:15+0300
2025-12-19T09:15+0300
экономика
россия
финансы
рф
венгрия
украина
кирилл дмитриев
виктор орбан
ес
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Закон и здравый смысл пока победили, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя отказ Евросоюза от конфискации активов РФ. В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС отказался от идеи конфисковать активы РФ, когда выяснилось, что частных активов ЕС в России больше и они могут быть заморожены в ответ, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер отметил, что по этой причине идея конфискации российских активов оказалась "мертвой" и была отложена. "Мощнейший удар по подстрекателям войны в ЕС во главе с провалившейся Урсулой - немногие голоса разума внутри ЕС пока предотвратили незаконное использование российских резервов для финансирования Украины. Закон и здравый смысл пока победили", - написал Дмитриев в Telegram-канале. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
https://1prime.ru/20251219/makron--865698736.html
рф
венгрия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6ab05b4c6f081b48e5913e0cce6894d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, венгрия, украина, кирилл дмитриев, виктор орбан, ес, евросовет
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Кирилл Дмитриев, Виктор Орбан, ЕС, Евросовет
09:15 19.12.2025
 
Глава РФПИ прокомментировал отказ ЕС от конфискации российских активов

Дмитриев: в отказе ЕС от конфискации российских активов победил здравый смысл

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Закон и здравый смысл пока победили, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя отказ Евросоюза от конфискации активов РФ.
В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС отказался от идеи конфисковать активы РФ, когда выяснилось, что частных активов ЕС в России больше и они могут быть заморожены в ответ, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер отметил, что по этой причине идея конфискации российских активов оказалась "мертвой" и была отложена.
"Мощнейший удар по подстрекателям войны в ЕС во главе с провалившейся Урсулой - немногие голоса разума внутри ЕС пока предотвратили незаконное использование российских резервов для финансирования Украины. Закон и здравый смысл пока победили", - написал Дмитриев в Telegram-канале.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Макрон назвал главный рычаг давления на Россию
08:27
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФВЕНГРИЯУКРАИНАКирилл ДмитриевВиктор ОрбанЕСЕвросовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала