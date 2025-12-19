https://1prime.ru/20251219/dolina--865701227.html

Долина обратилась в полицию после попытки Лурье забрать квартиру

Долина обратилась в полицию после попытки Лурье забрать квартиру

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве уже после того, как Полина Лурье захотела забрать купленную квартиру, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Согласно переписке в мессенджере между Долиной и Лурье, 14 июля 2024 года Лурье отправила Долиной уведомление, что прием-передачу квартиры планируется произвести 23 июля 2024 года, на что Долина Л.А. ответила, что будет в Москве лишь в конце указанного месяца", - сказано в документе. Согласно документу, уже 3 августа певица обратилась в ОМВД России по району Хамовники с заявлением о совершении в отношении нее преступления. Было возбуждено уголовное дело, на квартиру был наложен арест. Как отмечается в документе, Лурье еще трижды обращалась к Долиной - 5 и 6 августа отправила ей сообщения, которые остались без ответа, а 8 августа направила требование о передаче квартиры и снятии с регистрационного учета электронным письмом Почтой России. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.

