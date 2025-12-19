Внебиржевой курс доллара превысил 81 рубль

https://1prime.ru/20251219/dollar-865703550.html

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 81 рубля впервые с 18 ноября, следует из данных торгов. К 10.34 мск курс доллара рос на 1,14 рубля относительно предыдущего закрытия - до 81,01 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

