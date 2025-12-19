Доллар вышел в плюс к евро после обнародования новой макростатистики в США

https://1prime.ru/20251219/dollar-865729934.html
2025-12-19T18:55+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864422906_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_f22c9641ff79a1996fd221be187521ae.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к слабому росту по отношению к евро в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.37 мск курс евро к доллару снижается до 1,1716 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1724 доллара за евро, а до публикации данных американская валюта дешевела. Курс доллара к иене в то же время поднимается на 1,27% - до 157,48 иены с уровня прошлого закрытия в 155,50 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,22% - до 98,67 пункта. Ранее в пятницу Мичиганский университет опубликовал окончательную оценку своего индекса потребительских настроений, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Показатель в декабре вырос до 52,9 пункта с 51 пункта в ноябре. Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в ноябре увеличилось в месячном выражении на 0,5% - до 4,13 миллиона.
