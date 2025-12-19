Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар вышел в плюс к евро после обнародования новой макростатистики в США - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс евро к доллару США
https://1prime.ru/20251219/dollar-865729934.html
Доллар вышел в плюс к евро после обнародования новой макростатистики в США
Доллар вышел в плюс к евро после обнародования новой макростатистики в США - 19.12.2025, ПРАЙМ
Доллар вышел в плюс к евро после обнародования новой макростатистики в США
Стоимость доллара перешла к слабому росту по отношению к евро в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T18:55+0300
2025-12-19T18:55+0300
курс евро к доллару сша
рынок
торги
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864422906_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_f22c9641ff79a1996fd221be187521ae.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к слабому росту по отношению к евро в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.37 мск курс евро к доллару снижается до 1,1716 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1724 доллара за евро, а до публикации данных американская валюта дешевела. Курс доллара к иене в то же время поднимается на 1,27% - до 157,48 иены с уровня прошлого закрытия в 155,50 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,22% - до 98,67 пункта. Ранее в пятницу Мичиганский университет опубликовал окончательную оценку своего индекса потребительских настроений, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Показатель в декабре вырос до 52,9 пункта с 51 пункта в ноябре. Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в ноябре увеличилось в месячном выражении на 0,5% - до 4,13 миллиона.
https://1prime.ru/20251219/tsb-865701949.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864422906_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_1a30692f71cca83c03dc5081ba3b16a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша
Курс евро к доллару США, Рынок, Торги, США
18:55 19.12.2025
 
Доллар вышел в плюс к евро после обнародования новой макростатистики в США

Курс евро к доллару снижается до $1,1716 после публикации макростатистики США

© РИА Новости . Антон ДенисовДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к слабому росту по отношению к евро в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.37 мск курс евро к доллару снижается до 1,1716 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1724 доллара за евро, а до публикации данных американская валюта дешевела.
Курс доллара к иене в то же время поднимается на 1,27% - до 157,48 иены с уровня прошлого закрытия в 155,50 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,22% - до 98,67 пункта.
Ранее в пятницу Мичиганский университет опубликовал окончательную оценку своего индекса потребительских настроений, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Показатель в декабре вырос до 52,9 пункта с 51 пункта в ноябре.
Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в ноябре увеличилось в месячном выражении на 0,5% - до 4,13 миллиона.
Банкноты евро, долларов США и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
На рынке акций и валют ждут отмашки ЦБ
10:07
 
Курс евро к доллару СШАРынокТоргиСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала