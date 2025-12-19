Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дорогу в Хабаровском крае закрыли на расчистку от снега - 19.12.2025, ПРАЙМ
Дорогу в Хабаровском крае закрыли на расчистку от снега
Дорогу в Хабаровском крае закрыли на расчистку от снега - 19.12.2025, ПРАЙМ
Дорогу в Хабаровском крае закрыли на расчистку от снега
Региональную автодорогу в Хабаровском крае до Николаевска-на-Амуре закрыли на расчистку от снега после прошедшего циклона 16 и 17 декабря, сообщает краевой... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T07:25+0300
2025-12-19T07:25+0300
ХАБАРОВСК, 19 дек - ПРАЙМ. Региональную автодорогу в Хабаровском крае до Николаевска-на-Амуре закрыли на расчистку от снега после прошедшего циклона 16 и 17 декабря, сообщает краевой главк МЧС. Ранее глава Николаевского-на-Амуре муниципального района Анатолий Леонов сообщил, что на территории 17 декабря был введен режим ЧС из-за циклона, со снегопадом, метелью и порывистым ветром до 20 метров в секунду. В районе в поселениях отключали электричество, падали ЛЭП, пострадали кровли домов. Занятия в школах были отменены, старшеклассники переведены на дистанционное обучение. "В связи с неблагоприятными дорожными условиями (снежные переметы) с 11.00 (4.00 мск - ред.) 19 декабря ограничен проезд на участке автодороги Селихино-Николаевск-на-Амуре с 590 по 625 километр (село Подгорное). Проводится расчистка дороги от снега", - говорится в публикации на сайте главного управления МЧС края. Леонов сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что расчищаются городские и районные дороги. На "Селихино - Николаевск-на-Амуре" продолжается борьба со снегом на отрезке Богородское - Подгорное: дошли до перевала Тукури, дальше техника встала, констатировал глава муниципалитета. С подходом дополнительной техники работа возобновилась. К концу дня должны дойти до села Подгорное, уточнил Леонов. Он отметил, что из-за большого количества снега процесс расчистки идет медленно и управляющие компании по расчистке дворовых территорий работают плохо. Ситуацию держит на контроле, заверил глава района. Ранее региональная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" сообщала, что в аэропорту Николаевска-на-Амуре не могли расчистить взлетно-посадочную полосу из-за метели и сильных порывов ветра. Воздушную гавань закрывали для приёма и отправления воздушных судов с утра 17 декабря до вечера 18 декабря. Было задержано 10 авиарейсов с почти 700 пассажирами. Аэрпорт работал ночью. Сотрудниками различных служб было организовано обслуживание восьми задержанных из-за циклона рейсов "Авроры" из Хабаровска в Николаевск и обратно (с учётом перелётов в обе стороны). Терминал за ночь принял 465 пассажиров, сообщила в пятницу авиакомпания. Выполнены рейсы за 16 и 17 декабря. В пятницу в течение дня ожидаются рейсы за 18 декабря. Рассматривается вопрос о продлении режима работы аэропорта в позднее вечернее время и в ночное время суток, чтобы выйти на стандартный график полётов по расписанию.
07:25 19.12.2025
 
Дорогу в Хабаровском крае закрыли на расчистку от снега

В Хабаровском крае закрыли на расчистку от снега трассу до Николаевска-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 19 дек - ПРАЙМ. Региональную автодорогу в Хабаровском крае до Николаевска-на-Амуре закрыли на расчистку от снега после прошедшего циклона 16 и 17 декабря, сообщает краевой главк МЧС.
Ранее глава Николаевского-на-Амуре муниципального района Анатолий Леонов сообщил, что на территории 17 декабря был введен режим ЧС из-за циклона, со снегопадом, метелью и порывистым ветром до 20 метров в секунду. В районе в поселениях отключали электричество, падали ЛЭП, пострадали кровли домов. Занятия в школах были отменены, старшеклассники переведены на дистанционное обучение.
"В связи с неблагоприятными дорожными условиями (снежные переметы) с 11.00 (4.00 мск - ред.) 19 декабря ограничен проезд на участке автодороги Селихино-Николаевск-на-Амуре с 590 по 625 километр (село Подгорное). Проводится расчистка дороги от снега", - говорится в публикации на сайте главного управления МЧС края.
Леонов сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что расчищаются городские и районные дороги. На "Селихино - Николаевск-на-Амуре" продолжается борьба со снегом на отрезке Богородское - Подгорное: дошли до перевала Тукури, дальше техника встала, констатировал глава муниципалитета. С подходом дополнительной техники работа возобновилась. К концу дня должны дойти до села Подгорное, уточнил Леонов. Он отметил, что из-за большого количества снега процесс расчистки идет медленно и управляющие компании по расчистке дворовых территорий работают плохо. Ситуацию держит на контроле, заверил глава района.
Ранее региональная авиакомпания "Хабаровские авиалинии" сообщала, что в аэропорту Николаевска-на-Амуре не могли расчистить взлетно-посадочную полосу из-за метели и сильных порывов ветра. Воздушную гавань закрывали для приёма и отправления воздушных судов с утра 17 декабря до вечера 18 декабря. Было задержано 10 авиарейсов с почти 700 пассажирами. Аэрпорт работал ночью. Сотрудниками различных служб было организовано обслуживание восьми задержанных из-за циклона рейсов "Авроры" из Хабаровска в Николаевск и обратно (с учётом перелётов в обе стороны). Терминал за ночь принял 465 пассажиров, сообщила в пятницу авиакомпания. Выполнены рейсы за 16 и 17 декабря. В пятницу в течение дня ожидаются рейсы за 18 декабря. Рассматривается вопрос о продлении режима работы аэропорта в позднее вечернее время и в ночное время суток, чтобы выйти на стандартный график полётов по расписанию.
 
