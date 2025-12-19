https://1prime.ru/20251219/ekonomist-865694766.html
Экономист рассказала, когда россияне активнее всего инвестируют
Экономист рассказала, когда россияне активнее всего инвестируют - 19.12.2025, ПРАЙМ
Экономист рассказала, когда россияне активнее всего инвестируют
Россияне активнее всего инвестируют на фондовом рынке весной и с сентября по декабрь, поделилась с РИА Новости руководитель отдела развития продуктов УК... | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россияне активнее всего инвестируют на фондовом рынке весной и с сентября по декабрь, поделилась с РИА Новости руководитель отдела развития продуктов УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.
"Инвестиционная активность не имеет жесткой сезонной закономерности от года к году. Тем не менее исторически более активными периодами часто становятся март-апрель, а также осенне-зимний период - с сентября по декабрь", - сказала она.
Также экономист отметила, что на рынке акций инвесторам стоит быть особенно внимательными к тикерам. В ряде случаев они могут быть созвучны и вводить в заблуждение.
По ее словам, тикер Магнитогорского металлургического комбината (ММК) MAGN иногда путают с тикером ритейлера "Магнит" MGNT. Есть и другие примеры - золотодобывающие "Полюс" (PLZL) и "Полиметалл" (POLY), железнодорожный оператор Globaltrans (GLTR) и грузоперевозчик "Глобалтрак" (GTRK).
"Поэтому при покупке акций важно всегда проверять не только название, но и тикер компании", - советует Гондусова.
При этом, если говорить о паевых инвестиционных фондах, ошибки при выборе ПИФа из-за схожих названий встречаются крайне редко, добавила экономист.
"Как правило, в названии фонда присутствует наименование управляющей компании, а среди обращений инвесторов подобные жалобы практически не фиксируются. При этом при выборе ПИФов важно внимательно изучать правила доверительного управления, поскольку инвестиционная идея и состав активов не всегда очевидны из названия фонда", - подытожила она.
