https://1prime.ru/20251219/ekonomist-865694766.html

Экономист рассказала, когда россияне активнее всего инвестируют

Экономист рассказала, когда россияне активнее всего инвестируют - 19.12.2025, ПРАЙМ

Экономист рассказала, когда россияне активнее всего инвестируют

Россияне активнее всего инвестируют на фондовом рынке весной и с сентября по декабрь, поделилась с РИА Новости руководитель отдела развития продуктов УК... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T02:26+0300

2025-12-19T02:26+0300

2025-12-19T02:26+0300

рынок

финансы

ук альфа-капитал

альфа-капитал

магнит

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865694766.jpg?1766100406

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россияне активнее всего инвестируют на фондовом рынке весной и с сентября по декабрь, поделилась с РИА Новости руководитель отдела развития продуктов УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова. "Инвестиционная активность не имеет жесткой сезонной закономерности от года к году. Тем не менее исторически более активными периодами часто становятся март-апрель, а также осенне-зимний период - с сентября по декабрь", - сказала она. Также экономист отметила, что на рынке акций инвесторам стоит быть особенно внимательными к тикерам. В ряде случаев они могут быть созвучны и вводить в заблуждение. По ее словам, тикер Магнитогорского металлургического комбината (ММК) MAGN иногда путают с тикером ритейлера "Магнит" MGNT. Есть и другие примеры - золотодобывающие "Полюс" (PLZL) и "Полиметалл" (POLY), железнодорожный оператор Globaltrans (GLTR) и грузоперевозчик "Глобалтрак" (GTRK). "Поэтому при покупке акций важно всегда проверять не только название, но и тикер компании", - советует Гондусова. При этом, если говорить о паевых инвестиционных фондах, ошибки при выборе ПИФа из-за схожих названий встречаются крайне редко, добавила экономист. "Как правило, в названии фонда присутствует наименование управляющей компании, а среди обращений инвесторов подобные жалобы практически не фиксируются. При этом при выборе ПИФов важно внимательно изучать правила доверительного управления, поскольку инвестиционная идея и состав активов не всегда очевидны из названия фонда", - подытожила она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, ук альфа-капитал, альфа-капитал, магнит