Эксперт оценила вероятность стагфляции в мире
мировая экономика, оон
Экономика, Мировая экономика, ООН
04:27 19.12.2025
 
Эксперт оценила вероятность стагфляции в мире

Глава "Эксперт РА" Чекурова: мировая экономика может войти в стагфляционную петлю

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Мировая экономика может войти в стагфляционную петлю из-за высокого уровня государственного долга в разных странах, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
Стагфляция (стагнация + инфляция) - ситуация в экономике, когда одновременно происходит стагнация, то есть сильное падение производства и рост безработицы до значительных уровней, а также наблюдается устойчиво высокая инфляция.
"Мир может войти в период стагфляции, но не обязательно при усилении санкционных войн - уровень долга огромный, и он давит", - полагает эксперт.
При этом выйти из стагфляции может помочь технологический прорыв, именно он снова подтолкнет мировую экономику к росту, прогнозирует Чекурова.
Согласно докладу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2026 году рост мировой торговли ослабнет из-за замедления роста экономики, увеличения задолженности, более высоких торговых издержек и сохраняющейся неопределенности, которые будут оказывать давление на торговые потоки.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 декабря в 10.00 мск.
 
Экономика Мировая экономика ООН
 
 
