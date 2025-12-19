https://1prime.ru/20251219/ekspert-865696124.html

Эксперт оценила вероятность стагфляции в мире

Эксперт оценила вероятность стагфляции в мире - 19.12.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила вероятность стагфляции в мире

Мировая экономика может войти в стагфляционную петлю из-за высокого уровня государственного долга в разных странах, рассказала в интервью РИА Новости глава... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T04:27+0300

2025-12-19T04:27+0300

2025-12-19T04:27+0300

экономика

мировая экономика

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865696124.jpg?1766107663

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Мировая экономика может войти в стагфляционную петлю из-за высокого уровня государственного долга в разных странах, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. Стагфляция (стагнация + инфляция) - ситуация в экономике, когда одновременно происходит стагнация, то есть сильное падение производства и рост безработицы до значительных уровней, а также наблюдается устойчиво высокая инфляция. "Мир может войти в период стагфляции, но не обязательно при усилении санкционных войн - уровень долга огромный, и он давит", - полагает эксперт. При этом выйти из стагфляции может помочь технологический прорыв, именно он снова подтолкнет мировую экономику к росту, прогнозирует Чекурова. Согласно докладу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2026 году рост мировой торговли ослабнет из-за замедления роста экономики, увеличения задолженности, более высоких торговых издержек и сохраняющейся неопределенности, которые будут оказывать давление на торговые потоки. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 декабря в 10.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, оон