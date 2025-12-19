https://1prime.ru/20251219/eksperty-865695103.html

Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний стол

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Новогодний стол для одного россиянина в этом году обойдется почти в 1,5 тысячи рублей, подсчитал для РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "В ноябре 2024 года средняя цена набора продуктов для праздничного меню в России составляла 1 тысячу 360 рублей на человека. К ноябрю 2025 года этот набор вырос в цене до 1 тысячи 454 рублей, что на 6,9% превышает прошлогодний уровень и соответствует годовой инфляции", - сказал он. Эксперт уточнил, что в список новогодних блюд вошли различные закуски, среди которых бутерброды с красной икрой и сырокопченой колбасой, овощные нарезки и сыр. В меню также входят классические салаты - оливье и сельдь под шубой. А главным новогодним блюдом стала говядина с картофелем. На десерт предлагаются апельсины и шоколадные конфеты. Общий вес блюд составляет примерно 1,2 килограмма. Для алкогольного сопровождения традиционно подается три бокала по 125 миллилитров игристого вина, 125 миллилитров коньяка, а безалкогольные - 0,5 литра фруктового сока.

