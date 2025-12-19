https://1prime.ru/20251219/es-865701822.html

Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил де Вевер

Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил де Вевер - 19.12.2025, ПРАЙМ

Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил де Вевер

Никто в Евросоюзе не хочет, чтобы российские активы были разморожены и возвращены России, их используют, чтобы "возместить ущерб Украине", заявил... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T09:54+0300

2025-12-19T09:54+0300

2025-12-19T09:54+0300

экономика

россия

мировая экономика

бельгия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_fcfa1b1d03bb2e81e2151cc9cb443d56.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - ПРАЙМ. Никто в Евросоюзе не хочет, чтобы российские активы были разморожены и возвращены России, их используют, чтобы "возместить ущерб Украине", заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита Евросоюза, на котором не было принято решение о конфискации российских государственных активов. "Иммобилизованные активы будут оставаться иммобилизованными и, в конечном счете, будут использованы для возмещения ущерба…. Я думаю, что никто в европейской семье не хочет видеть эти деньги возвращенными Москве", - сказал он.

https://1prime.ru/20251219/makron--865700881.html

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, бельгия, ес