Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил де Вевер - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251219/es-865701822.html
Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил де Вевер
Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил де Вевер - 19.12.2025, ПРАЙМ
Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил де Вевер
Никто в Евросоюзе не хочет, чтобы российские активы были разморожены и возвращены России, их используют, чтобы "возместить ущерб Украине", заявил... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T09:54+0300
2025-12-19T09:54+0300
экономика
россия
мировая экономика
бельгия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_fcfa1b1d03bb2e81e2151cc9cb443d56.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - ПРАЙМ. Никто в Евросоюзе не хочет, чтобы российские активы были разморожены и возвращены России, их используют, чтобы "возместить ущерб Украине", заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита Евросоюза, на котором не было принято решение о конфискации российских государственных активов. "Иммобилизованные активы будут оставаться иммобилизованными и, в конечном счете, будут использованы для возмещения ущерба…. Я думаю, что никто в европейской семье не хочет видеть эти деньги возвращенными Москве", - сказал он.
https://1prime.ru/20251219/makron--865700881.html
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_6329875bfa54ae8988b76c34eb0402b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, бельгия, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, ЕС
09:54 19.12.2025
 
Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил де Вевер

Де Вевер: никто в ЕС не хочет возвращать активы России

© fotolia.com / JackinФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Флаг Бельгии. Архивное фото
© fotolia.com / Jackin
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - ПРАЙМ. Никто в Евросоюзе не хочет, чтобы российские активы были разморожены и возвращены России, их используют, чтобы "возместить ущерб Украине", заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита Евросоюза, на котором не было принято решение о конфискации российских государственных активов.
"Иммобилизованные активы будут оставаться иммобилизованными и, в конечном счете, будут использованы для возмещения ущерба…. Я думаю, что никто в европейской семье не хочет видеть эти деньги возвращенными Москве", - сказал он.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Макрон оценил итоги саммита ЕС по Украине
09:42
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаБЕЛЬГИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала