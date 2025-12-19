Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил де Вевер

https://1prime.ru/20251219/es-865701822.html
2025-12-19T09:54+0300
экономика
россия
мировая экономика
бельгия
ес
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - ПРАЙМ. Никто в Евросоюзе не хочет, чтобы российские активы были разморожены и возвращены России, их используют, чтобы "возместить ущерб Украине", заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита Евросоюза, на котором не было принято решение о конфискации российских государственных активов. "Иммобилизованные активы будут оставаться иммобилизованными и, в конечном счете, будут использованы для возмещения ущерба…. Я думаю, что никто в европейской семье не хочет видеть эти деньги возвращенными Москве", - сказал он.
россия, мировая экономика, бельгия, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, ЕС
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - ПРАЙМ. Никто в Евросоюзе не хочет, чтобы российские активы были разморожены и возвращены России, их используют, чтобы "возместить ущерб Украине", заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита Евросоюза, на котором не было принято решение о конфискации российских государственных активов.
"Иммобилизованные активы будут оставаться иммобилизованными и, в конечном счете, будут использованы для возмещения ущерба…. Я думаю, что никто в европейской семье не хочет видеть эти деньги возвращенными Москве", - сказал он.
