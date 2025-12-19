Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Италии довольна решением ЕС по кредиту Украине, пишут СМИ - 19.12.2025
Премьер Италии довольна решением ЕС по кредиту Украине, пишут СМИ
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что удовлетворена решением ЕС по кредиту Украине, отметив, что рада, что в данной ситуации "возобладал здравый смысл", сообщает портал Euractiv. Раннее агентство Рейтер передавало, что Мелони до саммита ЕС заявила о необходимости "прочной правовой основы" для решения по замороженным российским активам. Агентство добавляло, что итальянский премьер также заявила о необходимой ясности по поводу рисков, связанных с использованием активов РФ, в том числе из-за возможных ответных мер. "Я рада, что здравый смысл возобладал, что нам удалось обеспечить необходимые ресурсы, но при этом найти решение, имеющее прочную правовую и финансовую основу", - приводит портал слова Мелони после завершения саммита ЕС. Помимо этого, как отмечает Euractiv., премьер Италии поприветствовала отсрочку с подписанием соглашения о свободной торговле со странами Меркосур, заявив, что это "дает нам еще несколько недель, чтобы попытаться дать ответы, которые запрашивают наши фермеры, и необходимые гарантии для нашей продукции". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры страны Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января. Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
09:17 19.12.2025
 
Премьер Италии довольна решением ЕС по кредиту Украине, пишут СМИ

Euractiv: Мелони назвала здравым смыслом решение не использовать активы России

Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что удовлетворена решением ЕС по кредиту Украине, отметив, что рада, что в данной ситуации "возобладал здравый смысл", сообщает портал Euractiv.
Раннее агентство Рейтер передавало, что Мелони до саммита ЕС заявила о необходимости "прочной правовой основы" для решения по замороженным российским активам. Агентство добавляло, что итальянский премьер также заявила о необходимой ясности по поводу рисков, связанных с использованием активов РФ, в том числе из-за возможных ответных мер.
"Я рада, что здравый смысл возобладал, что нам удалось обеспечить необходимые ресурсы, но при этом найти решение, имеющее прочную правовую и финансовую основу", - приводит портал слова Мелони после завершения саммита ЕС.
Помимо этого, как отмечает Euractiv., премьер Италии поприветствовала отсрочку с подписанием соглашения о свободной торговле со странами Меркосур, заявив, что это "дает нам еще несколько недель, чтобы попытаться дать ответы, которые запрашивают наши фермеры, и необходимые гарантии для нашей продукции".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры страны Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января.
Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
