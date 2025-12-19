https://1prime.ru/20251219/evro-865732533.html

Страны ЕС согласовали позицию по проекту о цифровом евро

БРЮССЕЛЬ, 19 дек – ПРАЙМ. Страны ЕС согласовали позицию по проектам регламентов, направленных на создание юридической базы для введения цифрового евро и на укрепление статуса наличных евро как единственного законного средства платежа в еврозоне, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС. Европейский центральный банк (ЕЦБ) 30 октября сообщил, что в случае принятия соответствующего закона готов к эксперименту с цифровым евро в 2027 году, а в 2029 году рассчитывает на готовность к первому цифровому евро всей финансовой системы. "Совет ЕС сегодня утвердил свою переговорную позицию по ключевым предложениям, направленным на укрепление единой валюты за счёт возможного введения цифрового евро и дополнительного уточнения статуса наличных евро как законного средства платежа", - сказано в документе. Согласно решениям Совета ЕС, цифровой евро будет дополнять наличные и сможет использоваться гражданами и бизнесом для платежей в любое время и в любом месте зоны евро. Документ предусматривает как онлайн, так и офлайн-доступ, высокий уровень конфиденциальности транзакций и совместное существование с частными платёжными инструментами. Для предотвращения рисков для финансовой стабильности вводятся лимиты на объём цифровых евро, которые физические лица или компании могут хранить в цифровых кошельках и на счетах. Лимиты установит ЕЦБ в рамках потолка, согласованного странами ЕС и подлежащего пересмотру каждые два года. Отдельный регламент уточняет статус наличных евро как законного средства платежа. Страны ЕС намерены фактически запретить отказ от приёма наличных, кроме отдельных случаев, включая дистанционные покупки и точки самообслуживания. Государства-члены будут обязаны контролировать доступность и приём наличных и при необходимости принимать меры. Уточняется, что после утверждения позиции Совет ЕС сможет начать переговоры с Европейским парламентом по обоим законодательным предложениям.

