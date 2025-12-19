Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о партизанах в штаб-квартире ЕС - 19.12.2025
СМИ рассказали о партизанах в штаб-квартире ЕС
Издание Politico со ссылкой на свои источники сообщает, что некоторые страны Европейского Союза начали тайные действия против Брюсселя с целью достичь единого... | 19.12.2025
мировая экономика
брюссель
бельгия
украина
владимир путин
ес
евросовет
euroclear
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Издание Politico со ссылкой на свои источники сообщает, что некоторые страны Европейского Союза начали тайные действия против Брюсселя с целью достичь единого мнения по вопросу использования замороженных российских средств. "По словам дипломатов, &lt;…&gt; Бельгия, Италия и другие страны, выразившие обеспокоенность по поводу кредита, начали партизанскую кампанию, пытаясь добиться консенсуса в пользу выпуска ЕС совместного долгового обязательства для финансирования Украины", — говорится в статье. Как сообщает дипломатический источник, европейские власти выработали стратегию борьбы с несогласными, применяя "особые" подходы председателя Евросовета Антониу Кошты. "Кошта — мастер тактики изматывания. Вы будете сидеть на совещаниях до поздней ночи, а он скажет: "Давайте позавтракаем", давая понять, что конца этому не видно, пока не будет достигнуто соглашение. А когда люди бегают с листами бумаги, трудно сказать "нет“ чему-либо", — объяснил источник. Руководители стран ЕС вынуждены продолжать участие в саммите в Брюсселе на второй день из-за отсутствия консенсуса по вопросу финансирования Украины в 2026 и 2027 годах. В первый день встречи председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры стран не разъедутся без достижения договоренности относительно финансирования Киева. Ситуация с активамиПосле начала военной кампании ЕС и страны G7 заблокировали около половины валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро сосредоточены в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear. В ответ на это российская сторона внедрила контрмеры, благодаря которым активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы аккумулируются на специальных счетах, с которых вывод средств возможен только по решению правительственной комиссии. Несмотря на обещания Брюсселя помогать Киеву столько, сколько потребуется, ресурсы уже на исходе, и страны ЕС не горят желанием выделять деньги из собственных бюджетов. Еврокомиссия пытается убедить Бельгию в необходимости использовать российские активы, однако власти королевства остаются непреклонными. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро, которая рассматривается как "репарационный кредит". Ожидается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Россия возместит ей материальный ущерб. Кроме того, Центробанк России подал иск против Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей. В ноябре президент Владимир Путин заявил, что изъятие российских активов будет являться кражей чужой собственности, и это часто обсуждается.
https://1prime.ru/20251219/finlyandiya-865697132.html
https://1prime.ru/20251218/rossiya-865689803.html
https://1prime.ru/20251218/tusk-865689330.html
https://1prime.ru/20251217/aktivy-865630530.html
брюссель
бельгия
украина
мировая экономика, брюссель, бельгия, украина, владимир путин, ес, евросовет, euroclear
Мировая экономика, Брюссель, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, ЕС, Евросовет, Euroclear
СМИ рассказали о партизанах в штаб-квартире ЕС

Politico: часть стран ЕС начала тайную борьбу с Брюсселем из-за спора об активах России

© AP Photo / Omar Havana Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Omar Havana
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Издание Politico со ссылкой на свои источники сообщает, что некоторые страны Европейского Союза начали тайные действия против Брюсселя с целью достичь единого мнения по вопросу использования замороженных российских средств.
"По словам дипломатов, <…> Бельгия, Италия и другие страны, выразившие обеспокоенность по поводу кредита, начали партизанскую кампанию, пытаясь добиться консенсуса в пользу выпуска ЕС совместного долгового обязательства для финансирования Украины", — говорится в статье.
Замороженные финансовые активы - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
"Глубокие раны": на Западе сделали дерзкое заявление про российские активы
06:09
Как сообщает дипломатический источник, европейские власти выработали стратегию борьбы с несогласными, применяя "особые" подходы председателя Евросовета Антониу Кошты.
"Кошта — мастер тактики изматывания. Вы будете сидеть на совещаниях до поздней ночи, а он скажет: "Давайте позавтракаем", давая понять, что конца этому не видно, пока не будет достигнуто соглашение. А когда люди бегают с листами бумаги, трудно сказать "нет“ чему-либо", — объяснил источник.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Мерц намерен использовать активы ЦБ России для помощи Украине, пишет dpa
Вчера, 21:21
Руководители стран ЕС вынуждены продолжать участие в саммите в Брюсселе на второй день из-за отсутствия консенсуса по вопросу финансирования Украины в 2026 и 2027 годах. В первый день встречи председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры стран не разъедутся без достижения договоренности относительно финансирования Киева.

Ситуация с активами

После начала военной кампании ЕС и страны G7 заблокировали около половины валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро сосредоточены в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear. В ответ на это российская сторона внедрила контрмеры, благодаря которым активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы аккумулируются на специальных счетах, с которых вывод средств возможен только по решению правительственной комиссии.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
"Добились прорыва". Туск сделал заявление о российских активах
Вчера, 21:01
Несмотря на обещания Брюсселя помогать Киеву столько, сколько потребуется, ресурсы уже на исходе, и страны ЕС не горят желанием выделять деньги из собственных бюджетов. Еврокомиссия пытается убедить Бельгию в необходимости использовать российские активы, однако власти королевства остаются непреклонными.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро, которая рассматривается как "репарационный кредит". Ожидается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Россия возместит ей материальный ущерб.
Кроме того, Центробанк России подал иск против Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей. В ноябре президент Владимир Путин заявил, что изъятие российских активов будет являться кражей чужой собственности, и это часто обсуждается.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Российские активы останутся замороженными, заявила фон дер Ляйен
17 декабря, 11:39
 
Мировая экономика Брюссель БЕЛЬГИЯ УКРАИНА Владимир Путин ЕС Евросовет Euroclear
 
 
