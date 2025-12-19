https://1prime.ru/20251219/evropa-865697567.html

СМИ рассказали о партизанах в штаб-квартире ЕС

СМИ рассказали о партизанах в штаб-квартире ЕС

2025-12-19T06:33+0300

мировая экономика

брюссель

бельгия

украина

владимир путин

ес

евросовет

euroclear

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Издание Politico со ссылкой на свои источники сообщает, что некоторые страны Европейского Союза начали тайные действия против Брюсселя с целью достичь единого мнения по вопросу использования замороженных российских средств. "По словам дипломатов, <…> Бельгия, Италия и другие страны, выразившие обеспокоенность по поводу кредита, начали партизанскую кампанию, пытаясь добиться консенсуса в пользу выпуска ЕС совместного долгового обязательства для финансирования Украины", — говорится в статье. Как сообщает дипломатический источник, европейские власти выработали стратегию борьбы с несогласными, применяя "особые" подходы председателя Евросовета Антониу Кошты. "Кошта — мастер тактики изматывания. Вы будете сидеть на совещаниях до поздней ночи, а он скажет: "Давайте позавтракаем", давая понять, что конца этому не видно, пока не будет достигнуто соглашение. А когда люди бегают с листами бумаги, трудно сказать "нет“ чему-либо", — объяснил источник. Руководители стран ЕС вынуждены продолжать участие в саммите в Брюсселе на второй день из-за отсутствия консенсуса по вопросу финансирования Украины в 2026 и 2027 годах. В первый день встречи председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры стран не разъедутся без достижения договоренности относительно финансирования Киева. Ситуация с активамиПосле начала военной кампании ЕС и страны G7 заблокировали около половины валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро сосредоточены в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear. В ответ на это российская сторона внедрила контрмеры, благодаря которым активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы аккумулируются на специальных счетах, с которых вывод средств возможен только по решению правительственной комиссии. Несмотря на обещания Брюсселя помогать Киеву столько, сколько потребуется, ресурсы уже на исходе, и страны ЕС не горят желанием выделять деньги из собственных бюджетов. Еврокомиссия пытается убедить Бельгию в необходимости использовать российские активы, однако власти королевства остаются непреклонными. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро, которая рассматривается как "репарационный кредит". Ожидается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Россия возместит ей материальный ущерб. Кроме того, Центробанк России подал иск против Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей. В ноябре президент Владимир Путин заявил, что изъятие российских активов будет являться кражей чужой собственности, и это часто обсуждается.

