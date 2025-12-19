https://1prime.ru/20251219/evrosovet-865697325.html

Евросовет поручил ЕК продолжить работу над "репарационным займом"

Добавлен бэкграунд (после 3-го абзаца) | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T06:10+0300

экономика

газ

россия

украина

рф

брюссель

ес

ек

euroclear

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865697325.jpg?1766113825

Добавлен бэкграунд (после 3-го абзаца) МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Европейские лидеры поручили Еврокомиссии продолжить работу над "репарационным займом", основанным на замороженных российских активах, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. В ночь на пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. "Мы дали ЕК мандат на продолжение работы над репарационным займом на основе замороженных российских активов", - заявил по итогам саммита Кошта, слова которого приводит издание Politico. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле. Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.

2025

