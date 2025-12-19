ФАС организовала мониторинг цен на авиабилеты по 302 маршрутам

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России организовала мониторинг цен на авиабилеты по 302 маршрутам внутри России, сообщили в ведомстве. "ФАС контролирует стоимость авиабилетов в период новогодних праздников. Служба организовала мониторинг стоимости авиабилетов в экономклассе на внутренних перевозках в новогодние праздничные дни по 302 маршрутам", - говорится в сообщении. Результаты мониторинга еженедельно направляются в профильные ведомства для выработки мер экономического регулирования. При выявлении значительного роста стоимости авиабилетов ФАС проводит анализ расходов и доходов авиакомпании отдельно по каждому направлению. Также служба проверяет, соответствует ли коммерческая политика авиакомпаний продажам авиабилетов на рейсы. В настоящее время ФАС запросила информацию у авиаперевозчиков по ряду маршрутов. В случае выявления признаков злоупотребления доминирующим положением, служба оперативно примет меры реагирования.
