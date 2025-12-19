Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Глубокие раны": на Западе сделали дерзкое заявление про российские активы - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251219/finlyandiya-865697132.html
"Глубокие раны": на Западе сделали дерзкое заявление про российские активы
"Глубокие раны": на Западе сделали дерзкое заявление про российские активы - 19.12.2025, ПРАЙМ
"Глубокие раны": на Западе сделали дерзкое заявление про российские активы
Йоэль Линнайнмаки, бывший советник финского МИД, выразил в интервью газете Iltalehti обеспокоенность по поводу риска, которому подвергается Евросоюз, игнорируя... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T06:09+0300
2025-12-19T06:09+0300
мировая экономика
бельгия
украина
москва
владимир путин
ес
euroclear
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865486627_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_54c64f3f2009c6f95b8b9ae51e65658b.jpg
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Йоэль Линнайнмаки, бывший советник финского МИД, выразил в интервью газете Iltalehti обеспокоенность по поводу риска, которому подвергается Евросоюз, игнорируя разумную позицию Бельгии по вопросу изъятия замороженных российских средств. При обсуждении позиции бельгийского премьер-министра Барта де Вевера экс-дипломат отметил, что отвергать эту точку зрения может быть крайне вредно для ЕС. "Это (Решение. — Прим. Ред.) оставит глубокие раны внутри ЕС, которые не забудутся долгое время, а также может затруднить принятие решений в будущем", — уточнил он. Линнайнмаки подчеркнул, что пренебрежение мнением Бельгии является очень рискованным шагом, который может привести к серьёзным последствиям для союза. "Такой момент, конечно же, возможен, но это, безусловно, не второй или третий вариант, к которому следует прибегать", — добавил он. Ситуация с активамиПосле начала военной операции страны Евросоюза и Группы семи заморозили порядка половины российских валютных запасов. В ЕС находится более 200 миллиардов евро, большая часть из которых хранится на счетах бельгийской компании Euroclear. В ответ российские власти предприняли меры, согласно которым активы и доходы иностранных инвесторов из государств, недружественных России, аккумулируются на специальных счетах, вывод средств с которых возможен только по решению правительственной комиссии. Евросоюз стремится оказать поддержку Украине, однако испытывает нехватку финансовых ресурсов. Бельгия отказывается воспользоваться российскими активами, несмотря на давление со стороны Еврокомиссии. Обсуждается идея "репарационного кредита" суммой от 185 до 210 миллиардов евро, который Украина обязуется вернуть по окончании конфликта при условии возмещения ущерба Москвой. Тем временем, Центробанк России подал иск против Euroclear на сумму, превышающую 18 триллионов рублей. В ноябре президент Владимир Путин отмечал, что изъятие российских активов было бы актом хищения чужого имущества, и это широко обсуждается.
https://1prime.ru/20251024/kritika-863887441.html
https://1prime.ru/20251218/rossiya-865689803.html
https://1prime.ru/20251218/tusk-865689330.html
бельгия
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865486627_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_ffb520d6e485b1c3d68f07c311cea06d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бельгия, украина, москва, владимир путин, ес, euroclear, мид
Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, ЕС, Euroclear, МИД
06:09 19.12.2025
 
"Глубокие раны": на Западе сделали дерзкое заявление про российские активы

Экс-советник МИД Линнайнмаки: ЕС может нанести себе урон, игнорируя Бельгию

© РИА Новости . Сгенерировано ИИЗамороженные финансовые активы
Замороженные финансовые активы - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Замороженные финансовые активы. Архивное фото
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Йоэль Линнайнмаки, бывший советник финского МИД, выразил в интервью газете Iltalehti обеспокоенность по поводу риска, которому подвергается Евросоюз, игнорируя разумную позицию Бельгии по вопросу изъятия замороженных российских средств.
При обсуждении позиции бельгийского премьер-министра Барта де Вевера экс-дипломат отметил, что отвергать эту точку зрения может быть крайне вредно для ЕС.
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Де Вевер отреагировал на критику за решение по российским активам
24 октября, 13:21
"Это (Решение. — Прим. Ред.) оставит глубокие раны внутри ЕС, которые не забудутся долгое время, а также может затруднить принятие решений в будущем", — уточнил он.
Линнайнмаки подчеркнул, что пренебрежение мнением Бельгии является очень рискованным шагом, который может привести к серьёзным последствиям для союза.
"Такой момент, конечно же, возможен, но это, безусловно, не второй или третий вариант, к которому следует прибегать", — добавил он.

Ситуация с активами

После начала военной операции страны Евросоюза и Группы семи заморозили порядка половины российских валютных запасов. В ЕС находится более 200 миллиардов евро, большая часть из которых хранится на счетах бельгийской компании Euroclear. В ответ российские власти предприняли меры, согласно которым активы и доходы иностранных инвесторов из государств, недружественных России, аккумулируются на специальных счетах, вывод средств с которых возможен только по решению правительственной комиссии.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Мерц намерен использовать активы ЦБ России для помощи Украине, пишет dpa
Вчера, 21:21
Евросоюз стремится оказать поддержку Украине, однако испытывает нехватку финансовых ресурсов. Бельгия отказывается воспользоваться российскими активами, несмотря на давление со стороны Еврокомиссии. Обсуждается идея "репарационного кредита" суммой от 185 до 210 миллиардов евро, который Украина обязуется вернуть по окончании конфликта при условии возмещения ущерба Москвой.
Тем временем, Центробанк России подал иск против Euroclear на сумму, превышающую 18 триллионов рублей. В ноябре президент Владимир Путин отмечал, что изъятие российских активов было бы актом хищения чужого имущества, и это широко обсуждается.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
"Добились прорыва". Туск сделал заявление о российских активах
Вчера, 21:01
 
Мировая экономикаБЕЛЬГИЯУКРАИНАМОСКВАВладимир ПутинЕСEuroclearМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала