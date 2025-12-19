"Глубокие раны": на Западе сделали дерзкое заявление про российские активы
Экс-советник МИД Линнайнмаки: ЕС может нанести себе урон, игнорируя Бельгию
Замороженные финансовые активы. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Йоэль Линнайнмаки, бывший советник финского МИД, выразил в интервью газете Iltalehti обеспокоенность по поводу риска, которому подвергается Евросоюз, игнорируя разумную позицию Бельгии по вопросу изъятия замороженных российских средств.
При обсуждении позиции бельгийского премьер-министра Барта де Вевера экс-дипломат отметил, что отвергать эту точку зрения может быть крайне вредно для ЕС.
"Это (Решение. — Прим. Ред.) оставит глубокие раны внутри ЕС, которые не забудутся долгое время, а также может затруднить принятие решений в будущем", — уточнил он.
Линнайнмаки подчеркнул, что пренебрежение мнением Бельгии является очень рискованным шагом, который может привести к серьёзным последствиям для союза.
"Такой момент, конечно же, возможен, но это, безусловно, не второй или третий вариант, к которому следует прибегать", — добавил он.
Ситуация с активами
После начала военной операции страны Евросоюза и Группы семи заморозили порядка половины российских валютных запасов. В ЕС находится более 200 миллиардов евро, большая часть из которых хранится на счетах бельгийской компании Euroclear. В ответ российские власти предприняли меры, согласно которым активы и доходы иностранных инвесторов из государств, недружественных России, аккумулируются на специальных счетах, вывод средств с которых возможен только по решению правительственной комиссии.
Евросоюз стремится оказать поддержку Украине, однако испытывает нехватку финансовых ресурсов. Бельгия отказывается воспользоваться российскими активами, несмотря на давление со стороны Еврокомиссии. Обсуждается идея "репарационного кредита" суммой от 185 до 210 миллиардов евро, который Украина обязуется вернуть по окончании конфликта при условии возмещения ущерба Москвой.
Тем временем, Центробанк России подал иск против Euroclear на сумму, превышающую 18 триллионов рублей. В ноябре президент Владимир Путин отмечал, что изъятие российских активов было бы актом хищения чужого имущества, и это широко обсуждается.