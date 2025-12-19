https://1prime.ru/20251219/frantsija-865696792.html

Франция лишилась половины экспорта в Россию

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России лишили Францию более половины ее экспорта на российский рынок, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, по итогам 10 месяцев текущего года Париж экспортировал Москве товаров и услуг на 3,3 миллиарда евро против 7,3 миллиарда в 2021 году. Таким образом, Франция потеряла 55% своего экспорта после введения антироссийских санкций. Ежемесячный средний доход от экспорта в Россию упал в 2,2 раза: если в 2021 году Франция получала в среднем 733,8 миллиона евро в месяц от поставок на российский рынок, то уже в текущем году доходы от торговли опустились до 330,7 миллиона евро. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Франция, принял 19 пакетов санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

