"Вернулся к здравому смыслу". Во Франции высказались о Путине
2025-12-19T17:25+0300
2025-12-19T17:25+0300
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент Эммануэль Макрон захотел возобновить переговоры с Владимиром Путином после провала Евросоюза по передаче российских активов Украине, пишет лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."После того, как Макрон потерпел неудачу в вопросе о замороженных российских активах, он вернулся к здравому смыслу, объявив о своем намерении возобновить полноценный диалог с Россией", — написал политик.Филиппо пожаловался, что диалог с российской стороной всегда был очевидным решением, но Макрону потребовались годы, чтобы об этом заявить.В пятницу Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским лидером.По его словам, Брюссель продолжит финансировать и поддерживать Украину, но ему также предстоит найти пути и механизмы, чтобы восстановить полноценный диалог с Москвой.
17:25 19.12.2025
 
"Вернулся к здравому смыслу". Во Франции высказались о Путине

Филиппо: Макрон захотел разговора с Путиным после неудачи с активами РФ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент Эммануэль Макрон захотел возобновить переговоры с Владимиром Путином после провала Евросоюза по передаче российских активов Украине, пишет лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"После того, как Макрон потерпел неудачу в вопросе о замороженных российских активах, он вернулся к здравому смыслу, объявив о своем намерении возобновить полноценный диалог с Россией", — написал политик.
Филиппо пожаловался, что диалог с российской стороной всегда был очевидным решением, но Макрону потребовались годы, чтобы об этом заявить.
В пятницу Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским лидером.
По его словам, Брюссель продолжит финансировать и поддерживать Украину, но ему также предстоит найти пути и механизмы, чтобы восстановить полноценный диалог с Москвой.
Заголовок открываемого материала