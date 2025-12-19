https://1prime.ru/20251219/frantsiya-865724929.html

"Вернулся к здравому смыслу". Во Франции высказались о Путине

"Вернулся к здравому смыслу". Во Франции высказались о Путине - 19.12.2025, ПРАЙМ

"Вернулся к здравому смыслу". Во Франции высказались о Путине

Президент Эммануэль Макрон захотел возобновить переговоры с Владимиром Путином после провала Евросоюза по передаче российских активов Украине, пишет лидер... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T17:25+0300

2025-12-19T17:25+0300

2025-12-19T17:25+0300

общество

мировая экономика

франция

украина

эммануэль макрон

владимир путин

брюссель

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент Эммануэль Макрон захотел возобновить переговоры с Владимиром Путином после провала Евросоюза по передаче российских активов Украине, пишет лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."После того, как Макрон потерпел неудачу в вопросе о замороженных российских активах, он вернулся к здравому смыслу, объявив о своем намерении возобновить полноценный диалог с Россией", — написал политик.Филиппо пожаловался, что диалог с российской стороной всегда был очевидным решением, но Макрону потребовались годы, чтобы об этом заявить.В пятницу Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским лидером.По его словам, Брюссель продолжит финансировать и поддерживать Украину, но ему также предстоит найти пути и механизмы, чтобы восстановить полноценный диалог с Москвой.

https://1prime.ru/20251219/ukraina-865724644.html

https://1prime.ru/20251219/kallas-865703317.html

франция

украина

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, франция, украина, эммануэль макрон, владимир путин, брюссель, ес