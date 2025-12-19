https://1prime.ru/20251219/frantsiya-865724929.html
"Вернулся к здравому смыслу". Во Франции высказались о Путине
"Вернулся к здравому смыслу". Во Франции высказались о Путине
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент Эммануэль Макрон захотел возобновить переговоры с Владимиром Путином после провала Евросоюза по передаче российских активов Украине, пишет лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."После того, как Макрон потерпел неудачу в вопросе о замороженных российских активах, он вернулся к здравому смыслу, объявив о своем намерении возобновить полноценный диалог с Россией", — написал политик.Филиппо пожаловался, что диалог с российской стороной всегда был очевидным решением, но Макрону потребовались годы, чтобы об этом заявить.В пятницу Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским лидером.По его словам, Брюссель продолжит финансировать и поддерживать Украину, но ему также предстоит найти пути и механизмы, чтобы восстановить полноценный диалог с Москвой.
