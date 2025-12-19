https://1prime.ru/20251219/gaz-865732708.html
Цены на газ в Европе выросли на два процента
Цены на газ в Европе выросли на два процента - 19.12.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе выросли на два процента
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2% в пятницу - до 342 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T20:22+0300
2025-12-19T20:22+0300
2025-12-19T20:22+0300
экономика
газ
торги
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672494_0:54:512:342_1920x0_80_0_0_68fa484cdbfe142d80faf950423a8b50.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2% в пятницу - до 342 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 339,1 доллара (+1,1%). Ценовой минимум составил 335,5 доллара, ценовой максимум - 345,1 доллара (+2,9%). Последние фьючерсы торговались по 342,1 доллара (+2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 335,4 доллара за тысячу кубометров. В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20251218/gaz-865669635.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672494_34:0:490:342_1920x0_80_0_0_ef962004d31c258fad14d63b3f407069.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Экономика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Цены на газ в Европе выросли на два процента
ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%, до 342 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2% в пятницу - до 342 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 339,1 доллара (+1,1%). Ценовой минимум составил 335,5 доллара, ценовой максимум - 345,1 доллара (+2,9%). Последние фьючерсы торговались по 342,1 доллара (+2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 335,4 доллара за тысячу кубометров.
В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
"Газпром" и CNPC обсудили перспективы поставок газа в Китай