Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии заявили, что в Европе испугались тайного сигнала в словах Путина - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251219/germaniya-865696644.html
В Германии заявили, что в Европе испугались тайного сигнала в словах Путина
В Германии заявили, что в Европе испугались тайного сигнала в словах Путина - 19.12.2025, ПРАЙМ
В Германии заявили, что в Европе испугались тайного сигнала в словах Путина
Немецкий телеканал Welt сообщает, что европейские политики встревожены реакцией президента России Владимира Путина после его критических высказываний о... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T05:14+0300
2025-12-19T05:14+0300
мировая экономика
сша
запад
владимир путин
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Немецкий телеканал Welt сообщает, что европейские политики встревожены реакцией президента России Владимира Путина после его критических высказываний о "подсвинках". "В Евросоюзе обсуждают многое, в том числе и угрозы, которые усиливаются. И российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским "подсвинкам". Многие из них испугались того, что он сказал", — отметила ведущая. Она подчеркнула, что европейским политикам необходимо воспринимать слова Путина всерьез и избегать необоснованных угроз в адрес России, особенно когда идет речь о руководителе европейской дипломатии Кае Каллас. "Европе, действительно приходиться терпеть в данной ситуации", — иронично добавила ведущая. В среду президент России заявил, что "европейские подсвинки" продолжают линию поведения прежней администрации США, рассчитывая получить выгоду от дестабилизации России. Он отметил, что Запад надеялся быстро подорвать стабильность страны.
https://1prime.ru/20251215/peregovory-865581375.html
https://1prime.ru/20251213/plan-865518948.html
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, запад, владимир путин, кая каллас, ес
Мировая экономика, США, ЗАПАД, Владимир Путин, Кая Каллас, ЕС
05:14 19.12.2025
 
В Германии заявили, что в Европе испугались тайного сигнала в словах Путина

Welt: европейские политики испугались реакции Путина после его слов о подсвинках

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Берлин, Германия. Архивное фото
© РИА Новости . Николай Филяков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Немецкий телеканал Welt сообщает, что европейские политики встревожены реакцией президента России Владимира Путина после его критических высказываний о "подсвинках".
Евросоюзе обсуждают многое, в том числе и угрозы, которые усиливаются. И российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским "подсвинкам". Многие из них испугались того, что он сказал", — отметила ведущая.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
В Германии сообщили, от кого зависит исход переговоров по Украине
15 декабря, 23:10
Она подчеркнула, что европейским политикам необходимо воспринимать слова Путина всерьез и избегать необоснованных угроз в адрес России, особенно когда идет речь о руководителе европейской дипломатии Кае Каллас.
"Европе, действительно приходиться терпеть в данной ситуации", — иронично добавила ведущая.
В среду президент России заявил, что "европейские подсвинки" продолжают линию поведения прежней администрации США, рассчитывая получить выгоду от дестабилизации России. Он отметил, что Запад надеялся быстро подорвать стабильность страны.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
В Германии жестко отреагировали на план ЕС по активам России
13 декабря, 22:52
 
Мировая экономикаСШАЗАПАДВладимир ПутинКая КалласЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала