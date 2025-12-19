https://1prime.ru/20251219/germaniya-865696644.html

В Германии заявили, что в Европе испугались тайного сигнала в словах Путина

2025-12-19T05:14+0300

2025-12-19T05:14+0300

2025-12-19T05:14+0300

мировая экономика

сша

запад

владимир путин

кая каллас

ес

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Немецкий телеканал Welt сообщает, что европейские политики встревожены реакцией президента России Владимира Путина после его критических высказываний о "подсвинках". "В Евросоюзе обсуждают многое, в том числе и угрозы, которые усиливаются. И российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским "подсвинкам". Многие из них испугались того, что он сказал", — отметила ведущая. Она подчеркнула, что европейским политикам необходимо воспринимать слова Путина всерьез и избегать необоснованных угроз в адрес России, особенно когда идет речь о руководителе европейской дипломатии Кае Каллас. "Европе, действительно приходиться терпеть в данной ситуации", — иронично добавила ведущая. В среду президент России заявил, что "европейские подсвинки" продолжают линию поведения прежней администрации США, рассчитывая получить выгоду от дестабилизации России. Он отметил, что Запад надеялся быстро подорвать стабильность страны.

мировая экономика, сша, запад, владимир путин, кая каллас, ес