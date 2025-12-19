https://1prime.ru/20251219/germaniya-865696644.html
В Германии заявили, что в Европе испугались тайного сигнала в словах Путина
В Германии заявили, что в Европе испугались тайного сигнала в словах Путина - 19.12.2025, ПРАЙМ
В Германии заявили, что в Европе испугались тайного сигнала в словах Путина
Немецкий телеканал Welt сообщает, что европейские политики встревожены реакцией президента России Владимира Путина после его критических высказываний о... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T05:14+0300
2025-12-19T05:14+0300
2025-12-19T05:14+0300
мировая экономика
сша
запад
владимир путин
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Немецкий телеканал Welt сообщает, что европейские политики встревожены реакцией президента России Владимира Путина после его критических высказываний о "подсвинках". "В Евросоюзе обсуждают многое, в том числе и угрозы, которые усиливаются. И российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским "подсвинкам". Многие из них испугались того, что он сказал", — отметила ведущая. Она подчеркнула, что европейским политикам необходимо воспринимать слова Путина всерьез и избегать необоснованных угроз в адрес России, особенно когда идет речь о руководителе европейской дипломатии Кае Каллас. "Европе, действительно приходиться терпеть в данной ситуации", — иронично добавила ведущая. В среду президент России заявил, что "европейские подсвинки" продолжают линию поведения прежней администрации США, рассчитывая получить выгоду от дестабилизации России. Он отметил, что Запад надеялся быстро подорвать стабильность страны.
https://1prime.ru/20251215/peregovory-865581375.html
https://1prime.ru/20251213/plan-865518948.html
сша
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, запад, владимир путин, кая каллас, ес
Мировая экономика, США, ЗАПАД, Владимир Путин, Кая Каллас, ЕС
В Германии заявили, что в Европе испугались тайного сигнала в словах Путина
Welt: европейские политики испугались реакции Путина после его слов о подсвинках