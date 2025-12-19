https://1prime.ru/20251219/gosduma-865692663.html

В ГД предложили вернуть льготную IT-ипотеку в Москве и Петербурге

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил восстановить действие льготной ипотеки для IT-специалистов на территориях Москвы и Санкт-Петербурга. Обращение на имя вице-премьера России Дмитрия Григоренко имеется в распоряжении РИА Новости. "Рассмотреть возможность внесения изменений в решение о порядке предоставления субсидии… и при необходимости в постановление правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 805 в целях восстановления действия программы льготной ипотеки для IT-специалистов на территориях Москвы и Санкт-Петербурга", - сказано в документе. В обращении Гусев отметил, что возврат указанной меры поддержки для IT-специалистов, работающих и приобретающих жилье в Москве и Санкт-Петербурге, будет способствовать укреплению кадрового потенциала отечественной IT-отрасли, повышению ее конкурентоспособности, а также реализации задач госполитики в сфере цифровой экономики и технологического суверенитета РФ. Депутат напомнил, что в настоящее время программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург, однако именно в этих субъектах РФ, по мнению Гусева, сосредоточена значительная часть высокотехнологичных компаний, центров разработки и исследовательской инфраструктуры. "Указанное ограничение заслуживает дополнительного внимания как с точки зрения достижения целей государственной политики по поддержке и развитию кадрового потенциала IT-отрасли, так и с точки зрения баланса интересов налогоплательщиков и заемщиков, работающих в крупнейших российских IT-компаниях, базирующихся в Москве и Санкт-Петербурге", - добавляется в письме. Программа льготной IT-ипотеки действует в РФ до 2030 года. Максимальная ставка составляет 6% годовых, сумма льготного кредита - до 9 миллионов рублей. При этом можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму - до 18 миллионов рублей, но тогда в части кредита выше 9 миллионов рублей будет действовать рыночная процентная ставка. Программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург.

