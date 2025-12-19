https://1prime.ru/20251219/gosduma-865692764.html

В Госдуме предложили дать работающим право брать до 14 дней отпуска в год

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили дать работающим гражданам право брать до 14 дней отпуска в год, чтобы ухаживать за пожилым родственником или инвалидом. Законопроект о внесении таких изменений в законодательство будет внесен в Госдуму в пятницу. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаемый законопроект направлен на… реализацию последовательной социальной политики путем установления в Трудовом кодексе Российской Федерации специальной гарантии для работников, осуществляющих уход за совершеннолетними нетрудоспособными родственниками", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается внести поправки в Трудовой кодекс и установить новый вид социального отпуска – до 14 календарных дней в году без сохранения заработной платы для работающих граждан. Такой отпуск, по его словам, должен предоставляться для ухода за нетрудоспособными совершеннолетними родственниками. "Помощь многим нужна постоянно, но люди не могут отлучиться с работы для ухода за своими близкими, а текущий порядок предоставления неоплачиваемых отпусков не учитывает все жизненные обстоятельства. Именно по этой причине многие люди вынуждены использовать свой основной отпуск или увольняться, что приводит к потере квалификации и ухудшению финансового положения семьи", - считает лидер партии. Миронов уточнил, что социальный отпуск должен предоставляться на основании чёткого перечня документов из медучреждения, по желанию он должен делиться на части и не будет зависеть от других отпусков. "Предлагаемый нами отпуск можно брать сразу или по дням — как удобно. И если работодатель захочет — он может даже частично оплатить эти дни. Инициатива не создаст финансовой нагрузки на бизнес и при этом даст людям законное право заботиться о близких без страха потерять работу. Считаем, что мера окажет существенную поддержку для множества семей, которые сегодня остаются один на один с трудной ситуацией", - сказала Лантратова РИА Новости.

