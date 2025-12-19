Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали об изменениях в классификаторе профессий и должностей - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251219/gosduma-865695025.html
В Госдуме рассказали об изменениях в классификаторе профессий и должностей
В Госдуме рассказали об изменениях в классификаторе профессий и должностей - 19.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали об изменениях в классификаторе профессий и должностей
Общероссийский классификатор профессий и должностей изменится в России с 2026 года, от названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T03:02+0300
2025-12-19T03:02+0300
экономика
россия
общество
госдума
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865695025.jpg?1766102577
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Общероссийский классификатор профессий и должностей изменится в России с 2026 года, от названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда и дополнительные отпуска, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "В 2026 году изменения в трудовом законодательстве почувствует любой работник, даже если он далек от кадровых тонкостей. Прежде всего, меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий. От названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда, дополнительные отпуска", - сказал Говырин. По его словам, если работодатель оформляет позицию с произвольным названием, при обращении за пенсией или подтверждением льгот могут возникать споры. "Поэтому в следующем году имеет смысл хотя бы раз заглянуть в трудовой договор и приказ о приеме, сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу, и при расхождениях задавать вопросы в кадровой службе", - отметил депутат.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , госдума, единая россия
Экономика, РОССИЯ, Общество , Госдума, Единая Россия
03:02 19.12.2025
 
В Госдуме рассказали об изменениях в классификаторе профессий и должностей

Говырин: от названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Общероссийский классификатор профессий и должностей изменится в России с 2026 года, от названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда и дополнительные отпуска, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"В 2026 году изменения в трудовом законодательстве почувствует любой работник, даже если он далек от кадровых тонкостей. Прежде всего, меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий. От названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда, дополнительные отпуска", - сказал Говырин.
По его словам, если работодатель оформляет позицию с произвольным названием, при обращении за пенсией или подтверждением льгот могут возникать споры.
"Поэтому в следующем году имеет смысл хотя бы раз заглянуть в трудовой договор и приказ о приеме, сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу, и при расхождениях задавать вопросы в кадровой службе", - отметил депутат.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоГосдумаЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала