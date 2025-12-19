https://1prime.ru/20251219/gosduma-865697859.html

В Госдуме предложили штрафовать за использование слова "ломбард"

В Госдуме предложили штрафовать за использование слова "ломбард" - 19.12.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили штрафовать за использование слова "ломбард"

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила ввести в России штрафы до 300 тысяч рублей за... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T06:40+0300

2025-12-19T06:40+0300

2025-12-19T06:40+0300

россия

общество

экономика

рф

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865697859.jpg?1766115640

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила ввести в России штрафы до 300 тысяч рублей за незаконное использование юридическим лицом слова "ломбард" или слов и словосочетаний, производных от данного слова, в своем наименовании. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Согласно действующему законодательству РФ, использовать в своем официальном или сокращенном названии слово "ломбард" или производные от него могут только две категории организаций: юридические лица, уже внесенные в государственный реестр ломбардов, или юридические лица, которые намерены получить статус ломбарда. При этом организация, планирующая стать ломбардом, вправе использовать это слово в наименовании только в течение 90 дней с даты своей регистрации или с даты регистрации изменений, связанных с названием. Все прочие юридические лица не имеют права включать слово "ломбард" в свое фирменное наименование. "Законопроектом предлагается… внести изменение в статью 15.26.2 КоАП РФ, изложив ее в новой редакции и дополнив частью 1, в соответствии с которой, незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании слова "ломбард" или слов и словосочетаний, производных от слова "ломбард", повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что предлагаемое положение не будут распространяться на юридических лиц, которые хотят приобрести статус ломбарда, а также на юридических лиц, утративших статус ломбарда в течение 30 дней со дня исключения сведений о них из государственного реестра ломбардов. Также, согласно проектируемым изменениям, составлять протоколы в случае нарушения вышеуказанных требований законодательства будут уполномочены должностные лица органов внутренних дел, а рассматривать дела об административных правонарушениях - суды. "Вместе с тем, учитывая положения части 1 статьи 28.4 КоАП РФ, при осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ, прокурор также вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена настоящим кодексом или законом субъекта РФ", - сказано в документе. Останина приводит статистику, согласно которой в 2024 году Банк России выявил 9 027 субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид, что почти в 1,6 раза больше, чем в 2023 году. По ее словам, из них 1 531 субъект, имеющий признаки нелегального кредитора, в том числе 611 псевдоломбардов компаний, занимающихся предоставлением займов под залог имущества. Она добавила, что в большинстве случаев такой схемой пользуются сетевые комиссионные магазины, которые выдают краткосрочные займы, заключая договоры комиссии. "Недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности вводят в заблуждение социально незащищенные слои населения (нередко стороной таких сделок становятся члены многодетных семей, являющихся малоимущими), заключая договоры займа в отсутствие права на осуществление такой деятельности. В результате заложенное имущество не страхуется, может быть реализовано раньше установленного месячного срока после того, как заемные средства не были возвращены, его сохранность не всегда обеспечивается, а также могут наступать другие неблагоприятные последствия для клиента", - говорится в пояснительной записке. По мнению парламентария, предлагаемая законодательная новелла позволит усилить защиту социально незащищенных групп населения. В настоящее время действующая редакция статьи 15.26.2 КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушение ломбардом российского законодательства о ломбардах. Вместе с тем, субъекты предпринимательской деятельности, не обладающие статусом ломбардов, под регулирование данной нормы не подпадают.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, банк россия, банк россии