В Грузии стартует горнолыжный сезон

2025-12-19T01:20+0300

ТБИЛИСИ, 19 дек - ПРАЙМ. В Грузии стартует горнолыжный сезон: в Бакуриани канатная дорога откроется 20 декабря, а в Гудаури - с 27 числа, сообщает Агентство горных трасс. "Канатная дорога и горнолыжный склон Кохта откроются 20 декабря и будут ежедневно с 10.00 до 17.00 (с 9.:00 до 16.00 мск). С 27 декабря начнут работать горнолыжные подъемники Гудаури и Коби – Пирвели, Солико, Коби, Фирни и Трусо", - говорится в заявлении. По данным агентства, трассы будут открываться в зависимости от снежного покрова. Параллельно продолжаются работы по искусственному оснежению. Грузия отличается разнообразием ландшафта и климата - 60% территории страны занимают горы. В Грузии есть четыре горнолыжных курорта: Гудаури, Бакуриани, Местия и Годердзи. Каждый из них отличается друг от друга размерами, продолжительностью сезона, качеством снега и инфраструктурой.

