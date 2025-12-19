Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251219/gruzija-865693945.html
2025-12-19T01:20+0300
2025-12-19T01:20+0300
бизнес
мировая экономика
грузия
ТБИЛИСИ, 19 дек - ПРАЙМ. В Грузии стартует горнолыжный сезон: в Бакуриани канатная дорога откроется 20 декабря, а в Гудаури - с 27 числа, сообщает Агентство горных трасс. "Канатная дорога и горнолыжный склон Кохта откроются 20 декабря и будут ежедневно с 10.00 до 17.00 (с 9.:00 до 16.00 мск). С 27 декабря начнут работать горнолыжные подъемники Гудаури и Коби – Пирвели, Солико, Коби, Фирни и Трусо", - говорится в заявлении. По данным агентства, трассы будут открываться в зависимости от снежного покрова. Параллельно продолжаются работы по искусственному оснежению. Грузия отличается разнообразием ландшафта и климата - 60% территории страны занимают горы. В Грузии есть четыре горнолыжных курорта: Гудаури, Бакуриани, Местия и Годердзи. Каждый из них отличается друг от друга размерами, продолжительностью сезона, качеством снега и инфраструктурой.
бизнес, мировая экономика, грузия
Бизнес, Мировая экономика, ГРУЗИЯ
01:20 19.12.2025
 
ТБИЛИСИ, 19 дек - ПРАЙМ. В Грузии стартует горнолыжный сезон: в Бакуриани канатная дорога откроется 20 декабря, а в Гудаури - с 27 числа, сообщает Агентство горных трасс.
"Канатная дорога и горнолыжный склон Кохта откроются 20 декабря и будут ежедневно с 10.00 до 17.00 (с 9.:00 до 16.00 мск). С 27 декабря начнут работать горнолыжные подъемники Гудаури и Коби – Пирвели, Солико, Коби, Фирни и Трусо", - говорится в заявлении.
По данным агентства, трассы будут открываться в зависимости от снежного покрова. Параллельно продолжаются работы по искусственному оснежению.
Грузия отличается разнообразием ландшафта и климата - 60% территории страны занимают горы. В Грузии есть четыре горнолыжных курорта: Гудаури, Бакуриани, Местия и Годердзи. Каждый из них отличается друг от друга размерами, продолжительностью сезона, качеством снега и инфраструктурой.
 
БизнесМировая экономикаГРУЗИЯ
 
 
