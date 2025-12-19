Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина впервые прокомментировала иск ЦБ к Euroclear - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20251219/isk-865733199.html
Набиуллина впервые прокомментировала иск ЦБ к Euroclear
Набиуллина впервые прокомментировала иск ЦБ к Euroclear - 19.12.2025, ПРАЙМ
Набиуллина впервые прокомментировала иск ЦБ к Euroclear
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина впервые прокомментировала подачу регулятором иска к бельгийскому депозитарию Euroclear, продемонстрировав решительный настрой... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T20:41+0300
2025-12-19T20:52+0300
банк россии
финансы
банки
москва
венгрия
эльвира набиуллина
виктор орбан
ес
euroclear
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/05/831350550_0:199:2767:1755_1920x0_80_0_0_e8b0db616d2d05e77cd34dd476e3bb1d.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина впервые прокомментировала подачу регулятором иска к бельгийскому депозитарию Euroclear, продемонстрировав решительный настрой регулятора. Банк России на прошлой неделе подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Ранее в пятницу, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ЕС отказался от идеи конфисковать российские активы, когда выяснилось, что частных активов Евросоюза в России больше и они могут быть заморожены в ответ. Набиуллина затруднилась ответить на вопрос, почему ЕС не одобрил конфискацию заблокированных российских активов. Однако она допустила, что основным аргументом было нежелание подорвать базовую основу функционирования международной финансовой системы. При этом ЦБ пока не собирается отзывать свои иски к европейскому депозитарию. Объяснять, почему ЦБ решил подать иск сейчас, Набиуллина отказалась, отметив, что "на то были свои обстоятельства, о которых будет уместно говорить позже". Регулятор попросил о проведении заседания суда в закрытом режиме. Как пояснила глава регулятора, это нужно, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну. Сумма иска составляет колоссальные 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода ЦБ. Набиуллина не стала говорить, как в случае положительного решения суда будет возмещаться ущерб. При этом она отметила, что регулятор думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах.
https://1prime.ru/20251219/tsb--865705436.html
москва
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/05/831350550_81:0:2686:1954_1920x0_80_0_0_c35f193cc6edc173b7ea6c83fbd09998.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, москва, венгрия, эльвира набиуллина, виктор орбан, ес, euroclear, банк россия
Банк России, Финансы, Банки, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, Эльвира Набиуллина, Виктор Орбан, ЕС, Euroclear, банк Россия
20:41 19.12.2025 (обновлено: 20:52 19.12.2025)
 
Набиуллина впервые прокомментировала иск ЦБ к Euroclear

Глава ЦБ Набиуллина впервые прокомментировала иск ЦБ к депозитарию Euroclear

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина впервые прокомментировала подачу регулятором иска к бельгийскому депозитарию Euroclear, продемонстрировав решительный настрой регулятора.
Банк России на прошлой неделе подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Ранее в пятницу, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ЕС отказался от идеи конфисковать российские активы, когда выяснилось, что частных активов Евросоюза в России больше и они могут быть заморожены в ответ.
Набиуллина затруднилась ответить на вопрос, почему ЕС не одобрил конфискацию заблокированных российских активов. Однако она допустила, что основным аргументом было нежелание подорвать базовую основу функционирования международной финансовой системы.
При этом ЦБ пока не собирается отзывать свои иски к европейскому депозитарию. Объяснять, почему ЦБ решил подать иск сейчас, Набиуллина отказалась, отметив, что "на то были свои обстоятельства, о которых будет уместно говорить позже".
Регулятор попросил о проведении заседания суда в закрытом режиме. Как пояснила глава регулятора, это нужно, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.
Сумма иска составляет колоссальные 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода ЦБ. Набиуллина не стала говорить, как в случае положительного решения суда будет возмещаться ущерб. При этом она отметила, что регулятор думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear Bank в закрытом режиме
11:37
 
Банк РоссииФинансыБанкиМОСКВАВЕНГРИЯЭльвира НабиуллинаВиктор ОрбанЕСEuroclearбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала