Набиуллина впервые прокомментировала иск ЦБ к Euroclear

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина впервые прокомментировала подачу регулятором иска к бельгийскому депозитарию Euroclear, продемонстрировав решительный настрой регулятора. Банк России на прошлой неделе подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Ранее в пятницу, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ЕС отказался от идеи конфисковать российские активы, когда выяснилось, что частных активов Евросоюза в России больше и они могут быть заморожены в ответ. Набиуллина затруднилась ответить на вопрос, почему ЕС не одобрил конфискацию заблокированных российских активов. Однако она допустила, что основным аргументом было нежелание подорвать базовую основу функционирования международной финансовой системы. При этом ЦБ пока не собирается отзывать свои иски к европейскому депозитарию. Объяснять, почему ЦБ решил подать иск сейчас, Набиуллина отказалась, отметив, что "на то были свои обстоятельства, о которых будет уместно говорить позже". Регулятор попросил о проведении заседания суда в закрытом режиме. Как пояснила глава регулятора, это нужно, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну. Сумма иска составляет колоссальные 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода ЦБ. Набиуллина не стала говорить, как в случае положительного решения суда будет возмещаться ущерб. При этом она отметила, что регулятор думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах.
