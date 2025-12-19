Итоги недели и прогноз на следующую

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала позитивную динамику. На время составления материала индекс Московской биржи вырос на 0,5%, а индекс РТС за неделю поднялся на 0,2%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи оказался на уровне 2750 пунктов. Российский рубль за неделю ослаб к доллару на 1,2%, торгуясьв пятницу вблизиуровня 80. Рынок акций позитивно торговался всюнеделю, в ожидании новогоднегосюрприза от ЦБ по снижению ключевой ставкиболее, чем на 50 б.п. В пятницу фондовый рынок испытал некоторое разочарование. Если на утренних торгах индекс МосБиржи показывал рост примерно на 1%, то после 13:30 резко откатился на уровень закрытия четверга. Тем не менее при общей нейтральности решения ЦБ, риторика и прогнозы выглядят более мягко. ЦБ ожидает инфляцию по итогам 2025 года менее 6%, хотя прогноз на 2026 год не изменился (4-5%). ЦБ предполагает, что устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года, и далее будет находится на цели и в 2027 году. Среди акций, входящихв Индекс МосБиржи, а также портфели фондов акций под управлением РСХБ УА, наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги Южуралзолота (+8,3%). Инвесторам стало известно мнение ЦБ, который считает, что Росимущество должно выставить оферту миноритариям ЮГК. Лидером по снижению цен за неделю оказались акции компанииЕвроплан (LEAS), потерявшие за неделю8,33% из-за дивидендной отсечки. Дивиденд по акции составил58 рублей, что на момент закрытия реестра составлял9,6%. На следующей неделе мы ожидаем нейтральной тенденции на рынке акций, индекс МосБиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2905-2590 пунктов.
Новогодний сюрприз от Банка России
14:59
