Юрист рассказала о штрафах за незаконную вырубку елок
19.12.2025

Юрист рассказала о штрафах за незаконную вырубку елок - 19.12.2025, ПРАЙМ

Юрист рассказала о штрафах за незаконную вырубку елок

Россиянам за незаконную вырубку елок в преддверии Нового года может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а в случае причинения значительного ущерба - лишение... | 19.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россиянам за незаконную вырубку елок в преддверии Нового года может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а в случае причинения значительного ущерба - лишение свободы до двух лет, рассказала РИА Новости сотрудник Ассоциации юристов России Юлия Разенкова. По ее словам, российское законодательство относит такие действия к категории нарушений в области использования лесного фонда. Чаще всего применяется административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан). Согласно положению статьи, для граждан штраф может составить от трех до пяти тысяч рублей. "Однако, если ущерб лесному фонду превышает установленный законом порог либо рубка осуществляется с использованием техники, группой лиц или причиняет значительный материальный вред, ответственность становится уже уголовной. В этом случае действует статья 260 УК РФ, предусматривающая крупные штрафы либо принудительные работы, а в крайнем случае даже лишение свободы до 2 лет", - рассказала Разенкова. Таким образом, попытка "сэкономить" на покупке дерева может привести к весьма серьёзным последствиям, заключила собеседница агентства.

