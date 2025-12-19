https://1prime.ru/20251219/kalendar-865696891.html
Стало известно, как россияне будут работать 30 декабря
Стало известно, как россияне будут работать 30 декабря - 19.12.2025, ПРАЙМ
Стало известно, как россияне будут работать 30 декабря
Согласно производственному календарю на 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости, выяснилось, что последний рабочий день в году, 30 декабря, не будет... | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Согласно производственному календарю на 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости, выяснилось, что последний рабочий день в году, 30 декабря, не будет сокращен. Документ сообщает, что в течение 2025 года предшествующие праздничным дням рабочие дни, такие как 7 марта, 30 апреля, 11 июня и 1 ноября, имели укороченное рабочее время. В соответствии с частью 1 статьи 95 ТК России, рабочий день, предшествующий праздничному, сокращается на час. Это правило применимо ко всем сотрудникам, вне зависимости от их рабочего графика. Исключением являются работники непрерывных производств и те, чьи обязанности требуют полного рабочего времени даже в предпраздничные дни, такие как медицинские и транспортные службы. Для таких категорий персонала предусмотрены компенсации в виде дополнительного отгула или оплаты за переработку.
Стало известно, как россияне будут работать 30 декабря
СМИ: 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ.
Согласно производственному календарю на 2025 год, с которым ознакомилось
РИА Новости, выяснилось, что последний рабочий день в году, 30 декабря, не будет сокращен.
Документ сообщает, что в течение 2025 года предшествующие праздничным дням рабочие дни, такие как 7 марта, 30 апреля, 11 июня и 1 ноября, имели укороченное рабочее время.
В ГД предложили внести прививку от ВПЧ в национальный календарь прививок
В соответствии с частью 1 статьи 95 ТК России, рабочий день, предшествующий праздничному, сокращается на час. Это правило применимо ко всем сотрудникам, вне зависимости от их рабочего графика. Исключением являются работники непрерывных производств и те, чьи обязанности требуют полного рабочего времени даже в предпраздничные дни, такие как медицинские и транспортные службы. Для таких категорий персонала предусмотрены компенсации в виде дополнительного отгула или оплаты за переработку.
