Стало известно, как россияне будут работать 30 декабря - 19.12.2025
Стало известно, как россияне будут работать 30 декабря
Стало известно, как россияне будут работать 30 декабря - 19.12.2025, ПРАЙМ
Стало известно, как россияне будут работать 30 декабря
Согласно производственному календарю на 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости, выяснилось, что последний рабочий день в году, 30 декабря, не будет... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T05:50+0300
2025-12-19T05:52+0300
общество
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/13/847533879_0:263:1200:938_1920x0_80_0_0_8b190a5b002448ad5f58ce262f1a2889.png
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Согласно производственному календарю на 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости, выяснилось, что последний рабочий день в году, 30 декабря, не будет сокращен. Документ сообщает, что в течение 2025 года предшествующие праздничным дням рабочие дни, такие как 7 марта, 30 апреля, 11 июня и 1 ноября, имели укороченное рабочее время. В соответствии с частью 1 статьи 95 ТК России, рабочий день, предшествующий праздничному, сокращается на час. Это правило применимо ко всем сотрудникам, вне зависимости от их рабочего графика. Исключением являются работники непрерывных производств и те, чьи обязанности требуют полного рабочего времени даже в предпраздничные дни, такие как медицинские и транспортные службы. Для таких категорий персонала предусмотрены компенсации в виде дополнительного отгула или оплаты за переработку.
https://1prime.ru/20250922/gosduma-862625388.html
https://1prime.ru/20250701/mintrud-859052582.html
05:50 19.12.2025 (обновлено: 05:52 19.12.2025)
 
Календарь праздников
Календарь праздников. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Согласно производственному календарю на 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости, выяснилось, что последний рабочий день в году, 30 декабря, не будет сокращен.
Документ сообщает, что в течение 2025 года предшествующие праздничным дням рабочие дни, такие как 7 марта, 30 апреля, 11 июня и 1 ноября, имели укороченное рабочее время.
