https://1prime.ru/20251219/kallas-865703317.html
Заявление Каллас о России вызвало переполох на Западе
Заявление Каллас о России вызвало переполох на Западе - 19.12.2025, ПРАЙМ
Заявление Каллас о России вызвало переполох на Западе
Глава евродипломатии Кая Каллас призналась, что отговаривает государства от диалога с Россией, что может привести к военному конфликту, пишет профессор... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T10:32+0300
2025-12-19T10:32+0300
2025-12-19T10:32+0300
мировая экономика
запад
брюссель
эммануэль макрон
кая каллас
ес
владимир путин
украина
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95e3e71aa06436910e43163f96ca9d81.jpg
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас призналась, что отговаривает государства от диалога с Россией, что может привести к военному конфликту, пишет профессор Юго-Восточного Норвежского университета Гленн Дизен в соцсети X. "Главный дипломат Евросоюза, Кая Каллас, заявила, что она убеждает страны не вести диалог с Россией. Когда ваш главный дипломат не верит в дипломатию, то вероятным исходом будет война", — заявил он.В пятницу французский президент Эммануэль Макрон выразил мнение, что для европейских стран было бы полезно возобновить переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, Брюссель продолжит оказывать финансовую и другую поддержку Украине, но также требуется разработать пути и способы для возобновления полноценного диалога с Москвой.
https://1prime.ru/20251218/ukraina-865677859.html
запад
брюссель
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a716670b26042341ad0cedd548f35da2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, запад, брюссель, эммануэль макрон, кая каллас, ес, владимир путин, украина, общество
Мировая экономика, ЗАПАД, Брюссель, Эммануэль Макрон, Кая Каллас, ЕС, Владимир Путин, УКРАИНА, Общество
Заявление Каллас о России вызвало переполох на Западе
Дизен подверг критике Каллас из-за ее признания о России