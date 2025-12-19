Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявление Каллас о России вызвало переполох на Западе - 19.12.2025, ПРАЙМ
Заявление Каллас о России вызвало переполох на Западе
Заявление Каллас о России вызвало переполох на Западе - 19.12.2025, ПРАЙМ
Заявление Каллас о России вызвало переполох на Западе
Глава евродипломатии Кая Каллас призналась, что отговаривает государства от диалога с Россией, что может привести к военному конфликту, пишет профессор... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T10:32+0300
2025-12-19T10:32+0300
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас призналась, что отговаривает государства от диалога с Россией, что может привести к военному конфликту, пишет профессор Юго-Восточного Норвежского университета Гленн Дизен в соцсети X. "Главный дипломат Евросоюза, Кая Каллас, заявила, что она убеждает страны не вести диалог с Россией. Когда ваш главный дипломат не верит в дипломатию, то вероятным исходом будет война", — заявил он.В пятницу французский президент Эммануэль Макрон выразил мнение, что для европейских стран было бы полезно возобновить переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, Брюссель продолжит оказывать финансовую и другую поддержку Украине, но также требуется разработать пути и способы для возобновления полноценного диалога с Москвой.
10:32 19.12.2025
 
Заявление Каллас о России вызвало переполох на Западе

Дизен подверг критике Каллас из-за ее признания о России

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас призналась, что отговаривает государства от диалога с Россией, что может привести к военному конфликту, пишет профессор Юго-Восточного Норвежского университета Гленн Дизен в соцсети X.
"Главный дипломат Евросоюза, Кая Каллас, заявила, что она убеждает страны не вести диалог с Россией. Когда ваш главный дипломат не верит в дипломатию, то вероятным исходом будет война", — заявил он.
В пятницу французский президент Эммануэль Макрон выразил мнение, что для европейских стран было бы полезно возобновить переговоры с Владимиром Путиным.
По его словам, Брюссель продолжит оказывать финансовую и другую поддержку Украине, но также требуется разработать пути и способы для возобновления полноценного диалога с Москвой.
Заголовок открываемого материала