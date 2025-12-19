Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас закатила истерику из-за Путина - 19.12.2025, ПРАЙМ
Каллас закатила истерику из-за Путина
Каллас закатила истерику из-за Путина - 19.12.2025, ПРАЙМ
Каллас закатила истерику из-за Путина
Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала разногласия в Евросоюзе по поводу замороженных российских активов "услугой" президенту Владимиру Путину. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T19:29+0300
2025-12-19T19:29+0300
украина
россия
москва
европа
кая каллас
владимир путин
ес
евросовет
мид
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала разногласия в Евросоюзе по поводу замороженных российских активов "услугой" президенту Владимиру Путину."Путин рассчитывает на наше бездействие. Мы не можем себе позволить оказать ему такую услугу", — заявила она в соцсети X. Каллас вновь обратилась к Европе с призывом уделить внимание вопросу изъятия замороженных российских активов для финансирования Украины.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.Как сказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС после саммита и обсуждений поняли, что конфискация российских активов влечет за собой сложные финансовые и юридические риски.Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для нужд Киева. Обсуждали размер кредита от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро, который Украина условно должна будет вернуть после урегулирования конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Между тем, в МИД заявили, что предложения ЕС о репарациях со стороны России выглядят оторванными от реальности.
украина
москва
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_133d536991b36e43aa555944e10b82d6.jpg
1920
1920
true
украина, россия, москва, европа, кая каллас, владимир путин, ес, евросовет, мид, замороженные российские активы
УКРАИНА, РОССИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС, Евросовет, МИД, замороженные российские активы
19:29 19.12.2025
 
Каллас закатила истерику из-за Путина

Каллас назвала разногласия в Евросоюзе по российским активам услугой Путину

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала разногласия в Евросоюзе по поводу замороженных российских активов "услугой" президенту Владимиру Путину.
"Путин рассчитывает на наше бездействие. Мы не можем себе позволить оказать ему такую услугу", — заявила она в соцсети X.
Каллас вновь обратилась к Европе с призывом уделить внимание вопросу изъятия замороженных российских активов для финансирования Украины.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как сказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС после саммита и обсуждений поняли, что конфискация российских активов влечет за собой сложные финансовые и юридические риски.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для нужд Киева. Обсуждали размер кредита от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро, который Украина условно должна будет вернуть после урегулирования конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Между тем, в МИД заявили, что предложения ЕС о репарациях со стороны России выглядят оторванными от реальности.
УКРАИНАРОССИЯМОСКВАЕВРОПАКая КалласВладимир ПутинЕСЕвросоветМИДзамороженные российские активы
 
 
