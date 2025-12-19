Каллас закатила истерику из-за Путина

https://1prime.ru/20251219/kallas-865731092.html

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала разногласия в Евросоюзе по поводу замороженных российских активов "услугой" президенту Владимиру Путину."Путин рассчитывает на наше бездействие. Мы не можем себе позволить оказать ему такую услугу", — заявила она в соцсети X. Каллас вновь обратилась к Европе с призывом уделить внимание вопросу изъятия замороженных российских активов для финансирования Украины.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.Как сказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС после саммита и обсуждений поняли, что конфискация российских активов влечет за собой сложные финансовые и юридические риски.Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для нужд Киева. Обсуждали размер кредита от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро, который Украина условно должна будет вернуть после урегулирования конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Между тем, в МИД заявили, что предложения ЕС о репарациях со стороны России выглядят оторванными от реальности.

