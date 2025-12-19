https://1prime.ru/20251219/kamchatka-865695732.html

Жителя Камчатки осудили за призывы к терроризму через Telegram

Жителя Камчатки осудили за призывы к терроризму через Telegram - 19.12.2025, ПРАЙМ

Жителя Камчатки осудили за призывы к терроризму через Telegram

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Житель села Мильково Камчатского края осуждён за публичные призывы к террористической деятельности, которые он... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T03:48+0300

2025-12-19T03:48+0300

2025-12-19T03:48+0300

общество

технологии

россия

камчатский край

telegram

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865695732.jpg?1766105307

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Житель села Мильково Камчатского края осуждён за публичные призывы к террористической деятельности, которые он распространял через мессенджер Telegram, сообщает пресс-служба УФСБ по Камчатскому краю. "Житель села Мильково признан виновным в публичных призывах к террористической деятельности с использованием сети "Интернет" (часть 2 статья 205.2 УК России). Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю", - проинформировало ведомство в пресс-релизе. Следствие установило, что 47-летний безработный мужчина размещал противоправные материалы. "Как установлено следствием, 47-летний безработный гражданин неоднократно размещал в иностранном мессенджере Telegram сообщения, содержащие призывы к расправе с общественным деятелем и представителями органов государственной власти", - отмечается в релизе. Тихоокеанский флотский военный суд вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей и запрета заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в сети Интернет сроком на 3 года.

камчатский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , технологии, россия, камчатский край, telegram