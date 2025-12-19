Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жителя Камчатки осудили за призывы к терроризму через Telegram - 19.12.2025
Жителя Камчатки осудили за призывы к терроризму через Telegram
Жителя Камчатки осудили за призывы к терроризму через Telegram - 19.12.2025, ПРАЙМ
Жителя Камчатки осудили за призывы к терроризму через Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Житель села Мильково Камчатского края осуждён за публичные призывы к террористической деятельности, которые он... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T03:48+0300
2025-12-19T03:48+0300
общество
технологии
россия
камчатский край
telegram
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865695732.jpg?1766105307
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Житель села Мильково Камчатского края осуждён за публичные призывы к террористической деятельности, которые он распространял через мессенджер Telegram, сообщает пресс-служба УФСБ по Камчатскому краю. "Житель села Мильково признан виновным в публичных призывах к террористической деятельности с использованием сети "Интернет" (часть 2 статья 205.2 УК России). Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю", - проинформировало ведомство в пресс-релизе. Следствие установило, что 47-летний безработный мужчина размещал противоправные материалы. "Как установлено следствием, 47-летний безработный гражданин неоднократно размещал в иностранном мессенджере Telegram сообщения, содержащие призывы к расправе с общественным деятелем и представителями органов государственной власти", - отмечается в релизе. Тихоокеанский флотский военный суд вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей и запрета заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в сети Интернет сроком на 3 года.
камчатский край
общество, технологии, россия, камчатский край, telegram
Общество , Технологии, РОССИЯ, Камчатский край, Telegram
03:48 19.12.2025
 
Жителя Камчатки осудили за призывы к терроризму через Telegram

Жителя Камчатки осудили за призывы к терроризму через Telegram

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Житель села Мильково Камчатского края осуждён за публичные призывы к террористической деятельности, которые он распространял через мессенджер Telegram, сообщает пресс-служба УФСБ по Камчатскому краю.
"Житель села Мильково признан виновным в публичных призывах к террористической деятельности с использованием сети "Интернет" (часть 2 статья 205.2 УК России). Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю", - проинформировало ведомство в пресс-релизе.
Следствие установило, что 47-летний безработный мужчина размещал противоправные материалы. "Как установлено следствием, 47-летний безработный гражданин неоднократно размещал в иностранном мессенджере Telegram сообщения, содержащие призывы к расправе с общественным деятелем и представителями органов государственной власти", - отмечается в релизе.
Тихоокеанский флотский военный суд вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей и запрета заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в сети Интернет сроком на 3 года.
 
Общество Технологии РОССИЯ Камчатский край Telegram
 
 
Заголовок открываемого материала